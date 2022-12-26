YILBAŞI GECESİ İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

AFAD'da kışa hazırlık toplantısı yapıldı. Ancak Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit "7 günlük bir tahmin yapabiliriz. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin civarında bazen de üzerinde seyredecek. 12-13 derece civarında hava sıcaklığı bekliyoruz. Sabah saatlerinde sis ve pus olabilir ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmalı. 3 gün sonrasında yurdumuzun kuzey kesimlerinden başlayarak yeni bir yağışlı hava etkisine giriyoruz. Pazar günü İstanbul'da yağmur şeklinde bir yağış var. Pazartesi ve salı günü yine İstanbul'da yağış yok" dedi.

26 ARALIK PAZARTESİ BUGÜN HAVA NASIL?



MGM tarafından yapılan açıklama doğrultusunda; ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Yapılan tahminlere göre; Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu, Afyonkarahisar, Hatay, Kahramanmaraş, Gümüşhane, Bayburt, Malatya ve Elazığ çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimleri yağışlı olacak.

Ülkenin kıyı kesimlerinde, Marmara'nın doğu kesiminde, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Şanlıurfa civarlarında yağmur, karla karışık yağmur ve kar görülecek. Yağışların Batı Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ve Hatay çevreleri ile Sakarya'nın kıyı, Malatya'nın güney taraflarında daha kuvvetli olması bekleniyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.