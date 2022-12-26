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    • 26.12.2022 13:03
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    İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 26-31 ARALIK HAFTALIK HAVA DURUMU || MGM'den 29 ile uyarı! LAPA LAPA GELİYOR! Yılbaşında kar yağacak mı?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yeni hafta için yeni uyarı geldi. AFAD, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında kışa hazırlık toplantısı gerçekleştirdi.Peki yılbaşında kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

    Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Tekirdağ, Afyonkarahisar, Kütahya, Hatay ve Van çevreleri ile gece saatlerinde Kilis, G. Antep, Ş. Urfa ve Mardin çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Zonguldak, Düzce, Karabük, Bartın, Bolu ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ile İç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'da mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, Güneydoğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinde Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

    ANKARA'YA YILIN İLK KARI DÜŞTÜ

    Soğuk havanın etkili olduğu Ankara'ya bağlı Kızılcahamam ilçesinde, öğleden sonra kendisini gösteren kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Ülke genelinde etkili olan soğuk hava Kızılcahamam'da kendisini kar yağışı olarak gösterirken, kartpostallık görüntüler oluştu.

        FIRTINA UYARISI

        Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin Ve Uyarı Merkezi Muğla'nın iç kesimleri için fırtına uyarısında bulundu. Yapılan uyarıda, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; 26 Aralık Pazartesi günü ilk saatlerden başlaması beklenen rüzgarın, iç kesimlerde şiddetini arttırarak kuzey yönlerden fırtına (62-74 km/saat), yüksek kesimlerde zaman zaman kuvvetli fırtına (75-88 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

        İL İL UYARI GELDİ

        Bu iller arasında Ankara, Bolu, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Amasya, Kırşehir, Niğde, Kayseri, Tokat, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan bulunuyor.

        İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

        İstanbul'da birçok yol kenarlarına tuz kutuları konuldu. Ancak hava tahminlerine göre bir süre daha İstanbul'da kar yağması beklenmiyor.

            YILBAŞI GECESİ İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

            AFAD'da kışa hazırlık toplantısı yapıldı. Ancak Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit "7 günlük bir tahmin yapabiliriz. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin civarında bazen de üzerinde seyredecek. 12-13 derece civarında hava sıcaklığı bekliyoruz. Sabah saatlerinde sis ve pus olabilir ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmalı. 3 gün sonrasında yurdumuzun kuzey kesimlerinden başlayarak yeni bir yağışlı hava etkisine giriyoruz. Pazar günü İstanbul'da yağmur şeklinde bir yağış var. Pazartesi ve salı günü yine İstanbul'da yağış yok" dedi.

            26 ARALIK PAZARTESİ BUGÜN HAVA NASIL?

            MGM tarafından yapılan açıklama doğrultusunda; ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Yapılan tahminlere göre; Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu, Afyonkarahisar, Hatay, Kahramanmaraş, Gümüşhane, Bayburt, Malatya ve Elazığ çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimleri yağışlı olacak.

            Ülkenin kıyı kesimlerinde, Marmara'nın doğu kesiminde, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Şanlıurfa civarlarında yağmur, karla karışık yağmur ve kar görülecek. Yağışların Batı Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ve Hatay çevreleri ile Sakarya'nın kıyı, Malatya'nın güney taraflarında daha kuvvetli olması bekleniyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.
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            Haberler Güncel İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 26-31 ARALIK HAFTALIK HAVA DURUMU || MGM'den 29 ile uyarı! LAPA LAPA GELİYOR! Yılbaşında kar yağacak mı?
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