Erzurum'da yatırım günü: Açılışları Başkan Erdoğan yapacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı Başlıyor, Yarın Değil Hemen Şimdi" vurgusuyla gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamınd bugün Erzurum'da olacak.
TOPLU AÇILIŞLARI BAŞKAN ERDOĞAN YAPACAK
Erdoğan, yeni miting alanında halka hitap edecek, Gürcükapı Kentsel Dönüşüm Projesi, İspir-Rize İl Sınırı Yolu ve Çat Afet Konutları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katılacak.
Başkan Erdoğan'ın Erzurum ziyaretinde gençlerle de buluşması bekleniyor.
İSPİR-RİZE İL SINIRI YOLU
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, Milli Mücadele ve Cumhuriyet'in temelinin atıldığı Erzurum'un önemli kış merkezleri arasında yer aldığı, Avrupa'dan Uzak Doğu'ya uzanan ticaret yolları üzerinde önemli bir geçiş noktası olduğu, Doğu Karadeniz'in Doğu Anadolu ve İran'a açılan kapısı konumunda bulunduğu belirtildi.
Erzurum'u İspir üzerinden Rize'ye bağlayan güzergahın İspir–Rize il sınırı arasında kalan 19,7 kilometrelik kesiminin bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol olarak yapıldığı bilgisi verilen açıklamada, yolun açılışının Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla yapılmasının planlandığı ifade edildi.