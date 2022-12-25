Cumhuriyet gazetesinin İslam düşmanlığına sosyal medyadan tepki! Çocukların camiye götürülmesinden rahatsız oldu

Cumhuriyet Gazetesi'nin çocukların camiye götürülmesinden rahatsız olduğunu ortaya koyan haber "Laik eğitim yine hiçe sayıldı İlkokul öğrencilerini camiye götürdüler" başlıklı haberi dün yayınlandı.
CAMİ İÇİN VELİLERDEN İZİN İSTENMİŞ!
Cumhuriyet'in haberinde İstanbul Tuzla'daki İhsan Hayriye Hürdoğan İlkokulu 4. sınıf öğrencilerinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi kapsamında düzenlenen okul gezisi kapsamında ilkokul çocuklarının camiye götürüldüğü belirtilerek bir öğrenci velisinin sözlerine yer verildi. Sabah'ta yer alan habere göre, Bununla birlikte velilerden okul gezisi için izin kâğıdı talep edildiği belirtildi.
CUMHURİYET'E TEPKİ YAĞDI: "İSLAM DÜŞMANLIĞINIZ HİÇ BİTMEYECEK DEĞİL Mİ?"
Cumhuriyet'in bu haberi "Laik eğitim yine hiçe sayıldı İlkokul öğrencilerini camiye götürdüler" başlığıyla görmesi ise sosyal medyada tepkiyle karşılandı. Faruk Güneş isimli sosyal medya kullanıcısı Cumhuriyet'in bu başlığına tepki göstererek, "(…) İslam düşmanlığınız hiç bitmeyecek değil mi?" sorusunu yöneltti. Mücahit Ateş isimli sosyal medya kullanıcısı haberi paylaşarak, "Camiye Götüren hocalarımızın bunlara verdiği rahatsızlıktan gurur duyuyor, teşekkür ediyorum" dedi.