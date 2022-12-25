



İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"1,5 yıl aradan sonra Erzurum'da bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Açılışını yaptığımız eser ve hizmetlerin hayırlı olmasını diliyorum.

Gençlerle vakit geçirmenin yeri bende hep ayrı oldu. 40 seneyi aşan siyasi hayatım boyunca hep gençlerle birlikte yol yürüdüm. İlk günden beri sizlerin yol arkadaşlığını daima baş üstünde tuttum. Ülkemizin pırıl pırıl gençleriyle daima iftihar ettim. Türkiye'yi dolaşırken gençlerimizle bir araya gelmeye özellikle önem veriyorum.



Birileri gençlere sürekli karamsarlık aşılarken biz ayrım yapmaksızın umut olduk. Biz her alanda gençlerimizin önünü açtık. Muhalefet toplanıp dağılmaktan başka bir şey yapmazken, biz ülkemizin gençlerine kulak verdik. Birileri FETO'cularla benzin istasyonlarında hamburger yemek için 10 bin kilometre uzağa giderken biz cağ kebabı yedik. Sadece bu yıl gençlerimizle 30'un üzerinde etkinlik gerçekleştirdik."

Büyükşehirlerde kaç tane yurt yaptınız? Bay Kemal ne diyor? Bir senede yurt sorunlarını çözermiş. Büyükşehirlerde kaç tane yurt yaptınız?