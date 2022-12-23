Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İslam Dünyası Anayasa Yargısı Konferansı Açılış Kongresi'nde önemli açıklamalar

AHaber CANLI YAYIN

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan İslam Dünyası Anayasa Yargısı Konferansı Açılış Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde hayata geçirdiğimiz anayasa ve yargılar konferansının ilki bundan 4 yıl önce ülkemizde gerçekleşmişti. Bugün başlayan ve 2 gün boyunca devam edecek konsferansta hukukun üstünlüğü ve insan hakları gibi konular konuşulacak.

Bizim devlet geleneğimizin esası, "insanı yaşat ki devlet yaşasın" dır. Devletin göreci, hepsi eşit haklara sahip insanlara güvenlikten temel ihtiyaçların karşılanmasına her anlamda birinci sınıf hizmet vermektir. Hizmetin kalitesini belirleyen kıstas ise devleti yönetenlerin becerisi, dirayetidir. Hiç şüphesiz devlette kendi içinde güçler dengesine sahiptir.



Yasama, yürütyme, yargı arasındaki denge kadar bunların kendi içindeki uyum o kadar önemlidir. Yürütmenin krize girmesi topyekün sistemi tıkar. Yargının işleyişindeki aksaklıklar da sistemde hataya yol açar.

DEVLET ANCAK ADALET ÜZERİNDE GÜÇLENİR

Hiç şüphesiz bu tablo içinde yargının ayrı bir önemi vardır. Üstelik Türkiye bu konuda çok kötü örnekler yaşamıştır. Devlet ancak ve ancak adalet üzerinde yükselir, gelişir, büyür. Adalet dağıtamayan, vatandaşına adaletle hükmedemeyen devlet, tıpkı temeli çürümüş yıkılmaya mahkum bir bina gibi gider. Türkiye olarak geçmişte yaşadığımız tecrübeler ışığında son 20 yılda adelet hizmetinin kapasitesini artırdık.

YUNAN ZULMÜ

Vahşet boyutuna varan tavra batı sesini çıkarmıyor.

ABD'YE FETÖ TEPKİSİ

Gönderdiğimiz dosyalara rağmen FETÖ elebaşının kapısını çalan olmadı.

Ayrıntılar geliyor...