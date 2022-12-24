Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 24.12.2022 22:38
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.12.2022 22:38
    ABONE OL

    Muharrem İnce altılı masayı yerden yere vurdu: Masanın bacakları kırılmış zaten

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala altılı masada adaylık krizi sürmeye devam ediyor. Son olarak Saraçhane tiyatrosu ile Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu kartını açması Kemal Kılıçdaroğlu'nu çileden çıkarmış ve masanın başını çeken CHP ve İYİ Parti arasındaki ipleri koparma noktasına getirmişti. Yaşanan bu gelişmelerin ışığında Küçükçekmece Sefaköy Kültür Merkezi'ndeki Gençlik Buluşması'na katılan Muharrem İnce, 6'lı masayı yerden yere vurdu. İnce, “Masanın bacakları kırılmış zaten. Bir araya geliyorlar, kısır günü, çeyrek altın günü yapıyorlar, hiçbir şey konuşmadan ayrılıyorlar. Arkadan kendi adamlarına, birbirine laf söyletiyorlar." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Masanın bacağı kırılmış

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği 6'lı masada adaylık kaosu sürüyor.



    ABD ve Londra'da icazet yoklayıp sonrasında "Bay Kemal'i bekleyin" diyerek adaylığına ilan eden Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı İYİ Parti 'Ekrem İmamoğlu' kartını açtı.



    Meral Akşener ve İmamoğlu merkez üssü Saraçhane olan mağduriyet temelli bir adaylık tiyatrosuna girişti. Bu durum üzerine CHP ve İYİ Parti arasında ipler iyiden iyiye gerildi.

    Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nu Ankara'ya çağırıp saksı muamelesi yaptı. Akşener'e de 'İç işlerimize karışma' diyerek 'Baba - oğul arasına girilmez' mesajı verdi.

    AKŞENER'DEN KILIÇDAROĞLU'NA: FENA ÇARPARIM
    İYİ Parti lideri bu sözlerin altında kalmayarak Kılıçdaroğlu'nu yaylım ateşine tuttu.

    Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Beni aramadı' ifadelerine "Kendi seçtirdiğimiz belediye başkanı için kimden izin alacağım. Böyle bir şey yok söyleyeni fena çarparım" yanıtını vermişti.



        Tüm gelişmelerin ışığında partisinin Küçükçekmece Sefaköy Kültür Merkezi'ndeki Gençlik Buluşması'na katılan Muharrem İnce, 6'lı masayı yerden yere vurdu.



        BÖYLE BİR SAF CUMHURBAŞKANI OLUR MU?'
        Altılı masanın partili cumhurbaşkanına karşı olduğunu anımsatan İnce, "Bunlar ne diyor? Biz öyle birini bulacağız ki cumhurbaşkanı yapacağız. Ama biz altımız karar alacağız. Biz ona tak diye söyleyeceğiz, o da şak diye yapacak. Böyle bir saf bulunur mu? Böyle bir saf adam cumhurbaşkanı olur mu? Yüzde 2 oy almışsın, adam 50 artı 1 almış, seni dinleyecek öyle mi? Partili cumhurbaşkanı da olmaz, parti başkanının emrinde cumhurbaşkanı da olmaz."         diye konuştu.



        'MASANIN BACAKLARI KIRILMIŞ'
        İnce, altılı masayı, ''Altılı masa durur mu diye sorarsan, bence durmaz. Masanın bacakları kırılmış zaten. Bir araya geliyorlar, kısır günü, çeyrek altın günü yapıyorlar, hiçbir şey konuşmadan ayrılıyorlar. Arkadan kendi adamlarına, birbirine laf söyletiyorlar." sözleriyle eleştirdi.



            ABDULLAH GÜL İDDİASI
            2018 seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini aday gösterdiği açıklamasını kabul etmeyen İnce, "Yok öyle bir şey. Abdullah Gül'ü aday gösteriyordu. Anket yapıldı. Yüzde 85 CHP tabanı beni istedi. O da mecbur kaldı, aday gösterdi. Yoksa lütufta mı bulundu? Kendisi aday olsaydı." diye konuştu.



            İTTİFAK AÇIKLAMASI
            İnce, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüştüklerini ancak henüz kurdukları bir ittifak olmadığını sözlerine ekledi.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Şampiyon lideri devirdi!
            Haberler Güncel Muharrem İnce altılı masayı yerden yere vurdu: Masanın bacakları kırılmış zaten
                SON DAKİKA