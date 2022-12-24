Muharrem İnce altılı masayı yerden yere vurdu: Masanın bacakları kırılmış zaten





BÖYLE BİR SAF CUMHURBAŞKANI OLUR MU?'

Altılı masanın partili cumhurbaşkanına karşı olduğunu anımsatan İnce, "Bunlar ne diyor? Biz öyle birini bulacağız ki cumhurbaşkanı yapacağız. Ama biz altımız karar alacağız. Biz ona tak diye söyleyeceğiz, o da şak diye yapacak. Böyle bir saf bulunur mu? Böyle bir saf adam cumhurbaşkanı olur mu? Yüzde 2 oy almışsın, adam 50 artı 1 almış, seni dinleyecek öyle mi? Partili cumhurbaşkanı da olmaz, parti başkanının emrinde cumhurbaşkanı da olmaz." diye konuştu.