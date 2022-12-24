Başkan Erdoğan'dan aday çıkaramayan 6'lı masaya hodri meydan: "Siyaset meydanı er meydanıdır! Karşımıza çıkın kapışalım"

Önümüzdeki seçimler için kurulan fiskos masasında aylarca ne sinsi, kirli planlar yaptılar. Amaç Erdoğan'ı ve onun şahsında Cumhur İttifakı'nı devirmek. Yerine ne koyacaklar? Belli değil. Hadi bunu başardılar. Gelince ne yapacaklar? Söyledikleri tek şey bizim yaptıklarımızı yıkacaklar. Her şeyi eskiye döndürecekler. Terör örgütlerine güvenliği teslim etme sözü verdiler. Sınırlarımızı taciz edenlerin ayaklarına gidip kazanımlarımızdan vazgeçme sözü verdiler.

Siyasi müktesepleri darbecilere, vesayetçilere, arkası karanlık odaklara dayanarak iktidar yolu aramaktan ibaret olanlarla mertçe bir yarış yapılamıyor.