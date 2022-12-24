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    • 24.12.2022 15:22
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    Başkan Erdoğan'dan aday çıkaramayan 6'lı masaya hodri meydan: "Siyaset meydanı er meydanıdır! Karşımıza çıkın kapışalım"

    Son dakika haberi! Erzurum'daki toplu açılış töreninde konuşan Başkan Erdoğan muhalefetin kirli hesaplarına sert tepki gösterdi. Terörün siyasi ayağı HDP ile 6'lı masanın anlaştığına dikkat çeken Erdoğan, "Yurt dışına gidip ekonomiyi tefecilere, terör örgütü uzantılarıyla masa altında el sıkışıp güvenliği onlara teslim etme sözü verdiler." dedi. Aday çıkaramayan muhalefete de çağrı yapan Erdoğan, "Siyaset meydanı er meydanıdır. Ama meydan er meydanı olacak. Karşımıza çıkan da er olacak. Er olacak ki bu kapışmadan ülkenin hayrına neticeler olsun." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    6’lı masaya hodri meydan!

    Başkan Erdoğan, Erzurum'daki toplu açılış töreninde ABD, İngiltere ve Almanya icazet ziyaretlerinde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi.




    6'LI MASAYA HODRİ MEYDAN! VİDEO İZLE


    EKONOMİYİ TEFECİLERE GÜVENLİĞİ TERÖR ÖRGÜTÜ UZANTILARIYLA ANLAŞTILAR
    Terörün siyasi ayağı HDP ile 6'lı masanın anlaştığına dikkat çeken Erdoğan, "Yurt dışına gidip ekonomiyi tefecilere, terör örgütü uzantılarıyla masa altında el sıkışıp güvenliği onlara teslim etme sözü verdiler." dedi.



    Başkan Erdoğan, Erzurum'da Gürcükapı Kentsel Dönüşüm Projesi, İspir-Rize İl Sınırı Yolu ve Çat Afet Konutları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu.



    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

    Türkiye ne zaman bir hamle yapsa önüne hep engeller dizilmiş, tuzaklar kurulmuştur.

    SİYASET ER MEYDANI!
    Siyaset meydanı er meydanıdır. Ama meydan er meydanı olacak. Karşımıza çıkan da er olacak. Er olacak ki bu kapışmadan ülkenin hayrına neticeler olsun.

        15 TEMMUZ GECESİ BAY KEMAL TANKLARIN ARASINDA BELEDİYE BAŞKANININ EVİNE GİTTİ
        Bay Kemal, Atatürk Havalimanı'ndan FETÖ'cülerin yardımıyla tankların arasından geçerek belediye başkanının evine gitti. Orada kahvesini yudumladı. Biz de Atatürk Havalimanı'nda bizi bekleyen on binlere geldik. On binlerle beraber oradan tüm milletimize haykırdık.

        Önümüzdeki seçimler için kurulan fiskos masasında aylarca ne sinsi, kirli planlar yaptılar. Amaç Erdoğan'ı ve onun şahsında Cumhur İttifakı'nı devirmek. Yerine ne koyacaklar? Belli değil. Hadi bunu başardılar. Gelince ne yapacaklar? Söyledikleri tek şey bizim yaptıklarımızı yıkacaklar. Her şeyi eskiye döndürecekler. Terör örgütlerine güvenliği teslim etme sözü verdiler. Sınırlarımızı taciz edenlerin ayaklarına gidip kazanımlarımızdan vazgeçme sözü verdiler.

        Siyasi müktesepleri darbecilere, vesayetçilere, arkası karanlık odaklara dayanarak iktidar yolu aramaktan ibaret olanlarla mertçe bir yarış yapılamıyor.

        KILIÇDAROĞLU'NA SERT TEPKİ
        Yurt dışına gidip ekonomiyi tefecilere, terör örgütü uzantılarıyla masa altında el sıkışıp güvenliği onlara teslim etme sözü verdiler.

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        Avrupa karıştı!
        Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan aday çıkaramayan 6'lı masaya hodri meydan: "Siyaset meydanı er meydanıdır! Karşımıza çıkın kapışalım"
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