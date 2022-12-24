Başkan Erdoğan'dan aday çıkaramayan 6'lı masaya hodri meydan: "Siyaset meydanı er meydanıdır! Karşımıza çıkın kapışalım"

Başkan Erdoğan, Erzurum'daki toplu açılış töreninde ABD, İngiltere ve Almanya icazet ziyaretlerinde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi.
6'LI MASAYA HODRİ MEYDAN! VİDEO İZLE
EKONOMİYİ TEFECİLERE GÜVENLİĞİ TERÖR ÖRGÜTÜ UZANTILARIYLA ANLAŞTILAR
Terörün siyasi ayağı HDP ile 6'lı masanın anlaştığına dikkat çeken Erdoğan, "Yurt dışına gidip ekonomiyi tefecilere, terör örgütü uzantılarıyla masa altında el sıkışıp güvenliği onlara teslim etme sözü verdiler." dedi.
Başkan Erdoğan, Erzurum'da Gürcükapı Kentsel Dönüşüm Projesi, İspir-Rize İl Sınırı Yolu ve Çat Afet Konutları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Türkiye ne zaman bir hamle yapsa önüne hep engeller dizilmiş, tuzaklar kurulmuştur.
SİYASET ER MEYDANI!
Siyaset meydanı er meydanıdır. Ama meydan er meydanı olacak. Karşımıza çıkan da er olacak. Er olacak ki bu kapışmadan ülkenin hayrına neticeler olsun.