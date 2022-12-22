HDPKK'dan Libya'da ihanet görüşmesi! Hafter heyeti ile 'Yunan' ağızlı Türkiye karşıtı toplantı: Darbeciler umudunu 6'lı masaya bağlamış

CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği 6'lı masanın gölge ortağı, PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Türkiye karşıtı attığı adımların ardı arkası kesilmiyor.
Türkiye'nin Mavi Vatan vurgusuna dayanarak Libya Ulusal Mutabakat hükümeti ile yaptığı denizcilik anlaşmasının Yunanistan'da oluşturduğu hazımsızlığı etkileri sürerken HDPKK'dan skandal bir adım geldi.
Terör ile iltisaklı partinin Adana Vekili Tülay Hatimoğulları öncülüğündeki bir heyet Libya Bingazi'de darbeci Hafter'e bağlı isimlerle görüştü.
HDPKK VEKİLİNDEN YUNAN AĞIZLI PROVOKASYON
Hatimoğulları, Yunan bir parlementer edasıyla Türkiye'yi karalamaya yeltendi ve "Erdoğan'ın Libya'daki politikasını, deniz anlaşmasını kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.
DARBECİ HAFTER'İN UMUDU 6'LI MASA: TÜRKİYE'DEKİ MUHALEFETLE AYNI DOĞRULTUDAYIZ
Darbeci Hafter'in kurmayları arasında yer alan Dr. Abdulhadi El Huvej ise, "Türkiye, Erdoğan'ın politikalarından ibaret değil. Türkiye'de muhalefet daha da güçleniyor. Biz onlarla aynı doğrultuda fikirler paylaşıyoruz" şeklinde konuştu.
Huvej'in bu sözleri, Libya'daki darbecilerin umudunu 6'lı masaya bağladığını bir kez daha gözler önüne serdi.
Söz konusu ihanet görüşmesinin 19 Aralık'ta gerçekleştirildiği öğrenildi.