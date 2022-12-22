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    • 22.12.2022 18:53
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    HDPKK'dan Libya'da ihanet görüşmesi! Hafter heyeti ile 'Yunan' ağızlı Türkiye karşıtı toplantı: Darbeciler umudunu 6'lı masaya bağlamış

    Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP'nin Türkiye karşıtı attığı adımlara bir yenisi daha eklendi. Terör ile iltisaklı partinin Adana Vekili Tülay Hatimoğulları öncülüğündeki bir heyet Libya Bingazi'de darbeci Hafter'e bağlı isimlerle görüşerek Türkiye karşıtı bir toplantı yaptı. Hatimoğulları, Yunan bir parlementer edasıyla "Erdoğan'ın Libya'daki politikasını, deniz anlaşmasını kabul etmiyoruz" dedi. Hafter'in kurmayları arasında yer alan Dr. Abdulhadi El Huvej ise Türkiye'de muhalefet daha da güçleniyor. Biz onlarla aynı doğrultuda fikirler paylaşıyoruz" açıklamamasını yaptı. Böylelikle Libya'daki darbecilerin umudunu 6'lı masaya bağladığı gözler önüne serildi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    HDPKK heyetinden Libya’da ihanet görüşmesi!

    CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği 6'lı masanın gölge ortağı, PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Türkiye karşıtı attığı adımların ardı arkası kesilmiyor.


    Türkiye'nin Mavi Vatan vurgusuna dayanarak Libya Ulusal Mutabakat hükümeti ile yaptığı denizcilik anlaşmasının Yunanistan'da oluşturduğu hazımsızlığı etkileri sürerken HDPKK'dan skandal bir adım geldi.



    Terör ile iltisaklı partinin Adana Vekili Tülay Hatimoğulları öncülüğündeki bir heyet Libya Bingazi'de darbeci Hafter'e bağlı isimlerle görüştü.



    HDPKK VEKİLİNDEN YUNAN AĞIZLI PROVOKASYON
    Hatimoğulları, Yunan bir parlementer edasıyla Türkiye'yi karalamaya yeltendi ve "Erdoğan'ın Libya'daki politikasını, deniz anlaşmasını kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.



    DARBECİ HAFTER'İN UMUDU 6'LI MASA: TÜRKİYE'DEKİ MUHALEFETLE AYNI DOĞRULTUDAYIZ
    Darbeci Hafter'in kurmayları arasında yer alan Dr. Abdulhadi El Huvej ise, "Türkiye, Erdoğan'ın politikalarından ibaret değil. Türkiye'de muhalefet daha da güçleniyor. Biz onlarla aynı doğrultuda fikirler paylaşıyoruz" şeklinde konuştu.

    Huvej'in bu sözleri, Libya'daki darbecilerin umudunu 6'lı masaya bağladığını bir kez daha gözler önüne serdi.

    Söz konusu ihanet görüşmesinin 19 Aralık'ta gerçekleştirildiği öğrenildi.

        CHP VE HDP TEZKEREYE 'HAYIR' OYU VERMİŞTİ
        Öte yandan Libya tezkeresi 21 Haziran'dan Meclis'ten geçmiş, söz konusu tezkereye CHP ve HDP 'hayır' oyu vermişti.



        YUNANİSTAN'A DERT OLDU
        Türkiye ve Libya arasındaki anlaşmadan hazımsızlık duyan bir diğer taraf ise Yunanistan...

        Ege'de ve Doğu Akdeniz'de temelsiz iddialara dayanarak hak iddia etmeye yeltenen Atina, Türkiye - Libya anlaşması sonrası adeta karalar bağladı.

        Gerek Miçotakis'in başını çektiği hükümet temsilcileri gerekse de Yunan medyası, söz konusu anlaşmayı karalamak için ellerinden geleni yaptı.



        LİBYA VE YUNANİSTAN ARASINDA DİPLOMATİK KRİZ
        Atina'nın attığı maksimalist, hukulsuz adımlar Yunanistan ve Libya arasında da diplomatik krize neden olmuştu.

        Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias geride bıraktığımız aylarda Trablus'ta uçaktan inmeyi reddederek Bingazi'ye darbeci Hafter heyeti ile görüşmeye gitmişti.

        Libya Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yazılı açıklama yapmış, şu ifadeleri kullanmıştı;

        "Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın geçen günlerde Libya devletinin çıkarları aleyhinde benimsediği kaba politikalara, pozisyonlara ve Libya'nın egemenliğine ve halkının özlemlerine ilişkin dengesiz açıklamalarına rağmen Libya Dışişleri Bakanlığı kendilerine 17 Kasım 2022'de Trablus'u ziyaret etme izni verdi"

        "Uluslararası diplomatik usullere göre Libya Dışişleri Bakanı kendisini beklemekteydi ancak Yunanistan Dışişleri Bakanı uçaktan inmeyi reddederek hiçbir açıklama yapmadan geldiği gibi geri gitti. Yunan Bakan'ın bu davranışını esefle karşılıyoruz. Dışişleri Bakanlığı Libya Devleti'nin prestijini ve egemenliğini koruyan uygun diplomatik önlemler alacaktır."
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        Haberler Güncel HDPKK'dan Libya'da ihanet görüşmesi! Hafter heyeti ile 'Yunan' ağızlı Türkiye karşıtı toplantı: Darbeciler umudunu 6'lı masaya bağlamış
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