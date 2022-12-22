HDPKK'dan Libya'da ihanet görüşmesi! Hafter heyeti ile 'Yunan' ağızlı Türkiye karşıtı toplantı: Darbeciler umudunu 6'lı masaya bağlamış





LİBYA VE YUNANİSTAN ARASINDA DİPLOMATİK KRİZ

Atina'nın attığı maksimalist, hukulsuz adımlar Yunanistan ve Libya arasında da diplomatik krize neden olmuştu.



Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias geride bıraktığımız aylarda Trablus'ta uçaktan inmeyi reddederek Bingazi'ye darbeci Hafter heyeti ile görüşmeye gitmişti.



Libya Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yazılı açıklama yapmış, şu ifadeleri kullanmıştı;

"Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın geçen günlerde Libya devletinin çıkarları aleyhinde benimsediği kaba politikalara, pozisyonlara ve Libya'nın egemenliğine ve halkının özlemlerine ilişkin dengesiz açıklamalarına rağmen Libya Dışişleri Bakanlığı kendilerine 17 Kasım 2022'de Trablus'u ziyaret etme izni verdi"

"Uluslararası diplomatik usullere göre Libya Dışişleri Bakanı kendisini beklemekteydi ancak Yunanistan Dışişleri Bakanı uçaktan inmeyi reddederek hiçbir açıklama yapmadan geldiği gibi geri gitti. Yunan Bakan'ın bu davranışını esefle karşılıyoruz. Dışişleri Bakanlığı Libya Devleti'nin prestijini ve egemenliğini koruyan uygun diplomatik önlemler alacaktır."