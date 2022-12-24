Başkan Erdoğan'dan aday çıkaramayan 6'lı masaya hodri meydan: "Siyaset meydanı er meydanıdır! Karşımıza çıkın kapışalım"

Erzurum'daki toplu açılış töreninde konuşan Başkan Erdoğan muhalefetin kirli hesaplarına sert tepki gösterdi. Terörün siyasi ayağı HDP ile 6'lı masanın anlaştığına dikkat çeken Erdoğan, "Yurt dışına gidip ekonomiyi tefecilere, terör örgütü uzantılarıyla masa altında el sıkışıp güvenliği onlara teslim etme sözü verdiler." dedi. Aday çıkaramayan muhalefete de çağrı yapan Erdoğan, "Siyaset meydanı er meydanıdır. Ama meydan er meydanı olacak. Karşımıza çıkan da er olacak. Er olacak ki bu kapışmadan ülkenin hayrına neticeler olsun." ifadelerini kullandı.