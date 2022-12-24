Bahçeli'den milleti ve devleti ayağa düşürmeye çalışan Türkiye düşmanlarına sert tepki: "Kelimenin tam manasıyla zillettedir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Siyaset ve Liderlik Okulu 18. Dönem Sertifika Töreninde konuştu.

TÜRKİYE DÜŞMANLARINA SERT TEPKİ

Bahçeli, "Kendilerini yükseltmek maksadıyla milleti ve devleti ayağa düşürmek için Türkiye düşmanlarının eline avucuna düşenler kelimenin tam manasıyla zillettedir ve siyaset platformunda bu köhne sıfatlarıyla arzı endam ettikleri ortadadır." açıklamasında bulundu.



Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:



Türkiye'deki muhalefet siyasetinin hasret duyduğu şey; karanlık ve kargaşadır. Milletten umudu kestiklerinden dolayı demokrasiye sözde bağlıdırlar. Fakat cumhur ittifakı bu zilletin hesaplarını Allah'ın izniyle boşa çıkaracak, bu ittifakı elbette mağlup ve mahcup edecektir.

KILIÇDAROĞLU'NUN İMAMOĞLU İLE 'BABA-OĞUL GİBİYİZ' AÇIKLAMASI

"Saraçhane'de rol kapma derdine düşenlerin bu yeni yüzyılı bırakınız anlamasını varlıklarını ibra etmeleri ve iddia ile sürdürmeleri bile akla ziyan bir haldir. Baba ile oğul arasındaki gel-gitli sürece müdahil olan ablaların da 'Biz de varız' çıkışı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki 2 partinin kazandığı çatık kaşlarla hatırlanıp ikilik çıkarması malum olduğunuz bir menfaat çatışmasıdır."