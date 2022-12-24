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    • Güncel
    • 24.12.2022 18:25
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    • 24.12.2022 18:25
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    Başkan Erdoğan'dan Noel mesajı: "Vatandaşlarımızın Noel yortularını en içten duygularımla tebrik ediyorum"

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Hristiyanlık inancına mensup vatandaşlarımızın Noel yortularını en içten duygularımla tebrik ediyorum. Mensup olduğumuz medeniyetin değerleri doğrultusunda, farklı dinlerin ve kültürlerin mevcudiyetini bir zenginlik olarak telakki ediyoruz." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Başkan Erdoğan’dan Noel mesajı!

    Başkan Erdoğan, Hristiyanlık inancına mensup vatandaşların 24 Aralık Noel yortuları dolayısıyla mesaj yayımladı.

    Hristiyanlık inancına mensup vatandaşların Noel yortularını tebrik eden Erdoğan, şunları kaydetti:

    "Mensup olduğumuz medeniyetin değerleri doğrultusunda, farklı dinlerin ve kültürlerin mevcudiyetini bir zenginlik olarak telakki ediyoruz. Milletimizin huzur ve güvenliğinin, birlik ve beraberliğinin temeli olan bu anlayış, bizlerin gelecekte de barış içinde bir arada yaşamamızı sağlayacak en önemli gücümüzdür.

    Hristiyan vatandaşlarımızın, kendi inançları doğrultusunda kutladıkları Noel yortularının, dayanışma ikliminin gelişmesine vesile olmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Hristiyan vatandaşlarımız olmak üzere tüm Hristiyan aleminin Noel yortusunu bir kez daha tebrik ediyor, kendilerine esenlikler diliyorum."

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan Noel mesajı: "Vatandaşlarımızın Noel yortularını en içten duygularımla tebrik ediyorum"
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