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Saksı muamelesi gören İmamoğlu’ndan CHP’yi karıştıracak bomba! Kılıçdaroğlu’na sert vurdu: ‘Ben ABD’ye gidip icazet almadım’

Saksı muamelesi gören İmamoğlu’ndan CHP’yi karıştıracak bomba! Kılıçdaroğlu’na sert vurdu: ‘Ben ABD’ye gidip icazet almadım’
22.12.2022 08:01 - Son Güncelleme: 22.12.2022 08:06

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Son dakika haberi! Kemal Kılıçdaroğlu- Meral Akşener – Ekrem İmamoğlu üçgeninde Saraçhane’deki adaylık tiyatrosunun yol açtığı gerilim, boyut kazanarak büyüyor. Ekrem İmamoğlu’nu Ankara’ya çağırıp saksı muamelesi yapan, Meral Akşener’e de ‘’ İç işlerimize karışma, baba ile oğlun arasına girme’’ mesajı veren Kılıçdaroğlu, ‘Bay Kemal’i bekleyin diyerek adaylığını ilan etti. Gördüğü muamele sonrası soluğu İstanbul’da alan İmamoğlu cephesinden ise bomba bir adım geldi. CHP yandaşı Sözcü yazarı Aytunç Erkin’in sorularını yanıtlayan İmamoğlu, ‘’Ben belediye başkanlığımdan bu yana Amerika’ya gidip icazet alan bir siyasetçi olmadım” diyerek Kılıçdaroğlu’na sert vurdu. Takvim.com.tr yaşanan büyük krizi tüm detayları ile sizler için ele aldı.

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