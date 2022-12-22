SIK SIK 'GEÇ KALDIK' DİYORDU

Tutuklanan taksici A.A., saldırıyla herhangi bir bağlantısının olmadığını iddia ederek, "Ferhat'la aynı köylüyüz. Ben taksi durağında nöbetçiydim. Olay sabahının gecesi kendisini hayvan pazarından alıp Lice'ye götürmemi istedi. Beni arayacağını söyleyip telefonumu istedi. Saat 04.30'da aradım cevap vermedi. 5 dakika sonra kendisi arayıp "Gidip gitmeyeceğimiz henüz belli değil, seni ararım" dedi. 15-20 dakika sonra tekrar arayıp bu kez 'geç kaldık' dedi. Ben onu almaya giderken yolda sık sık arayıp 'Geç kaldık' diyordu. Kendisini hayvan pazarına varmadan bir önceki ışıklardan aldım. Lice girişinde polisler bizi yakaladı. Üzerimdeki RDX kalıntıları Ferhat'ı olay yerinden aldığım için bulaşmış olabilir" ifadelerini kullandı.

İFDADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Teröristin tutuklanan akrabası G.T. de ifadesinde, "Ferhat Aksoy bana 2-3 günlük bir araca ihtiyacının olduğunu söyledi. Ben de tanıdığım kiralamacı olduğu için kendisine yardımcı oldum. Ferhat Aksoy aracıma bindiği için ayakkabıma RDX kalıntılarının bulaştığını düşünüyorum" diye konuştu.

Ferhat Aksoy'un babası B.A. ise "Diyarbakır merkeze yakın bir yerde ahır kiraladım, hayvan ticaretiyle uğraşıyorum. Elbiselerime bomba kalıntısının nasıl bulaştığını bilmiyorum, benim olayla ilgim yok" dedi.