Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

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Son dakika haberleri... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulunuyor.

Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Bildiğimiz dünyanın belli temel kodları vardı, Almanya ve Japonya'nın silahsızlaşma kararıydı. İki ülkede bu kararını değiştirdi ve ortaya çıkan tablo gösterdi ki bildiğimiz dünya sona eriyor. Yeni dünyada hangi kuralların geçerli olacağını göreceğiz. Bütün bu süreç içerisinde Cumhurbaşkanımız yürüttüğü güçlü diplomasi Türkiye'yi bu türbülansın içerisinde en güvenli şekilde tutmayı başarmıştır. Rusya Ukrayna savaşı daha da konuşulacaktır çünkü bundan sonraki dünyanın nasıl şekilleneceği bu savaşa bağlıdır.

Avrupa'dakilere NATO içerisindeki misyonumuz sık sık takdir ettiklerini söylüyorlar ama Türkiye'nin AB üyesi olması konusunda sessiz kalıyorlar.

Dünyanın barış için yeni bir yazılıma ihtiyacı var, aksi takdirde barışın korunmasının mümkün olmadığı görülmüştür. Tahıl kriziyle birlikte ülkelerin kıtlık yaşaması Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından engellenmiştir. Önümüzdeki dönemde artık yeni bir soğuk savaşın başladığı ve dünyanın yeni meydan okumalar karşısında yeni stratejiler geliştirmesi gerektiği ortaya çıkmıştır. Türkiye'nin en doğru yerde olduğunu görüyorsunuz.

Yunanistan, geçtiğimiz yıl Türkiye'yi sabote etmekle geçirdi. KKTC'nin gözlemci üye olarak Türk Devletleri Teşkilatında yer alması çok önemli bir gelişmedir.

2023 bütçesi onaylandı, hükümetlerimiz ortaya koyduğu bütçelerle ülkemizin kalkınmasına yönelik olarak vizyon belgeleri üretmiştir. Ülkeye çağ atlatan bir vizyon belgesi daha kabul edildi. Bu seneki Dünya Kupası çerçevesindeki tartışmalarda ön yargıları gösterdi. Biz İslam ülkesinde yapılmasının ayrımcılıklarla maruz kaldığını gördük.

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