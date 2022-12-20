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    • 20.12.2022 17:32
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    Türkiye Barolar Birliği'nde skandal görüntü! Başörtülü divan üyesi kürsüye çıkınca salonu terk ettiler

    Son dakika haberi! İslam ve başörtüsü düşmanları bu kez Türkiye Barolar Birliği'nin Çanakkale’de düzenlenen 37'nci Olağan Genel Kurulu'nda sahne aldı. Kürsüye başörtülü bir avukatın çıkması sonrası bazı avukatlar salonu terk etti. Salonu terk edenlere tepki gösteren üye, "Salonu terk eden meslektaşlarımın bu tutumundan dolayı da esef duyduğumu belirtmek istiyorum." dedi.

    takvim.com.tr
    Türkiye Barolar Birliği’nde skandal görüntü!

    Türkiye Barolar Birliği (TBB) 37'nci Olağan Genel Kurulu Çanakkale'de yapıldı.

    BAŞÖRTÜLÜ DİVAN ÜYESİ KÜRSÜYE ÇIKINCA SALONU TERK ETTİLER | VİDEO İZLE

    SALONU TERK ETTİLER
    TBB'nin toplantısında, başörtülü divan üyesinin konuşmak yapmak üzere kürsüye çıktığı esnada bazı avukatlar salonu terk etti.

    BAŞÖRTÜLÜ DİVAN ÜYESİ KÜRSÜYE ÇIKINCA DIŞARI ÇIKTILAR
    Salonu terk eden avukatları gören divan üyesi, "Sabahtan beri benim sizi büyük bir sabırla ve saygıyla dinlediğim gibi sizleri de beni dinlemeye davet ediyorum."

    "Salonu terk eden meslektaşlarımın bu tutumundan dolayı da esef duyduğumu belirtmek istiyorum." şeklinde tepki gösterdi.

    İZMİR BAROSU SEÇİMLERİNDE KİRLİ PROVOKASYON | VİDEO İZLE


    Türkiye'nin milli değerlerine ve Müslümanlara düşman barolardaki 28 Şubat artıklarının skandalları bitmek bilmiyor.


    AVUKAT GÖNÜL YILDIZ KAPISINDAN ALINMADIĞI BAROYA BAŞKAN OLDU
    Gönül Yıldız, eğitimini tamamlayınca İstanbul Barosu'nda staja başlamıştı. Ancak başörtülü ruhsat vermeyeceklerini söylediklerinden başka baroya nakil almak zorunda kalmıştı. İstanbul Barosu, seminerlere başörtülü girdiği gerekçesiyle Yıldız'ı ihraçla tehdit etti. Baro yetkilileri derse başörtülü girdiği gerekçesiyle hakkında tutanak tuttu. Yıllar sonra çoklu baro sisteminin yürürlüğe girmesiyle İstanbul Barosu'nun, başörtüsünü gerekçe gösterip staj ruhsatı vermediği avukat Gönül Yıldız, 2020 Eylül ayında İstanbul 2 No'lu Baro'nun başkanı olmuştu.

        Geçtiğimiz aylarda ise İzmir Barosu avuatı Aryen Turan Genel Kurulda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kimyasal silah iftira atmıştı.

        22 Ekim'de İzmir Barosu Genel Kurulunda konuşması esnasında, "Türkiye devletinin askeri operasyonlarda kimyasal silah kullandığına dair bilgiler ulusal ve uluslararası mecralarda dillendirilmektedir ancak yetkililerce bugüne kadar bu bilgilerin soruşturulduğuna dair yalanlamak dışında en ufak bir açıklama yapılmamıştır." ifadesini kullanan Turan hakkında gözaltı kararı verildi.


        MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ
        Gözaltına alınan Özgürlük İçin Hukukçular Derneği üyesi Turan ifade işlemleri için Emniyete götürüldü. Turan, savcılık tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

        TERÖR ÖRGÜTÜNÜN HABER SİTELERİNDEKİ ÇAĞRILARA UYGUN KONUŞMA YAPMIŞ
        Savcılık tarafından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine gönderilen adli kontrol talebinde, "Şüphelinin suç tarihinde araştırma raporunda tespit edildiği üzere; silahlı terör örgütünün haber sitelerindeki çağrılara uygun olarak söz konusu konuşmayı yaptığı anlaşılmakla, şüpheli hakkında 5271sayılı CMK'nın 100. Maddesinde yazılı tutuklama sebeplerinin bulunduğu ancak soruşturmanın geldiği aşama itibariyle sorgusunun yapılarak şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmesi talep olunur" denildi.

        KOŞULSUZ SERBEST BIRAKILMAK İSTEDİ
        Turan, mahkemede ki ifadesinde, "Ben tutuklama koşulları olmadığı için adli kontrol koşullarında olmadığımı düşünüyorum. Koşulsuz serbest bırakılmak istiyorum" dedi.

        ŞAŞIRTAN KARAR
        Mahkeme; İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının Adli Kontrol Şartı verilmesi yönündeki talebin kabulüne karar vererek, Turan'ın haftanın iki günü ikametine en yakın Jandarma veya Emniyet karakoluna giderek imza atması şartıyla adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi. Ayrıca; şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

        ADLİYEDE ELEBAŞI SLOGANI | VİDEO İZLE

        TEPKİ ÇEKEN KARAR SONRASI MAHKEMEDE PROVOKASYON
        Mahkeme sonunda Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) üyeleri adliye koridorlarında zılgıt eşliğinde alkışlarla "Savunma susmadı susmayacak" ve Kürtçe slogan attılar. Provokatörler terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın da sık sık kullandığı "Jin jiyan azadi" sloganı attı. Avukt Turan da yaptığı konuşma sonrası aynı sloganlarla provokasyona imza atmıştı.

            NE OLMUŞTU?
            Baronun 22 Ekim'de, Kültürpark Celal Atik Spor Salonu'nda yapılan Olağan Genel Kurulunda kürsüye çıkan Aryen Turan'ın TSK hakkındaki iddialarına salondaki bazı avukatlar tepki göstermiş, kısa süreli arbede yaşanmıştı.

            İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, avukat Turan'ın konuşmasında, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele operasyonlarında kimyasal silah kullandığını" iddia etmesi üzerine resen soruşturma başlatmıştı.

            Ayrıca bir grup avukat Turan hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

            İZMİR BAROSU'NDA SKANDAL SÖZLER
            İzmir Barosu'nda Türk Bayrağı'nın toplanarak gizlenmesinin ardından bir skandal da geçtiğimiz gün yapılan genel kurulda yaşandı. Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK'ya karşı kimyasal silah kullandığı iftirası Baro Genel Kurulu'na taşındı.

            KİMYASAL SİLAH YALANINI DEVAM ETTİRDİ
            Kültürpark Celal Atik Spor Salonu'ndaki genel kurulda iki dönemdir baro yönetimini elinde bulunduran Çağdaş Avukatlar Grubu adaylarını desteklemek için kürsüye çıkan Özgürlük için Hukukçular Grubu'ndan Aryen Turan, "Uluslararası sözleşmelerde yasak olduğu belirtilmesine rağmen Türkiye devletinin askeri operasyonlarda kimyasal silah kullandığına dair bilgiler ulusal ve uluslararası mecralarda dillendiriliyor ancak yetkilerce bu bilgilerin soruşturulmasına dair yalanlamak dışında bir açıklama yapılmamıştır" iftirasını dile getirdi.

            ELEBAŞI SLOGANLARI
            Terör örgütü ağzıyla konuşan ve Türkiye Cumhuriyeti devletini suçlayan Turan'ın, Kürtçe "kadın, yaşam, özgürlük" anlamına gelen ve terör örgütü yandaşları ve terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın da sık sık kullandığı "Jin jiyan azadi" sloganını atması tansiyonu iyice yükseltti. Turan'ın kürsüden inmesinin ardından salon karıştı. Arbede çıktı. Bu sırada Çağdaş Avukatlar Grubu üyesi bazı avukatların "Jin jiyan azadi" sloganları atmayı sürdürdüğü görüldü.

                BİR HAFTA İÇİNDE 2 BÜYÜK SKANDAL
                Genel kurul öncesi İzmir Barosu'nda patlak veren Türk Bayrağı skandalı büyük yankı uyandırmıştı. Terörün siyasi ayağı HDP'nin desteğiyle yapılan ve terör suçlarından tutuklu veya hükümlü bulunanların yakınlarının İzmir Barosu önünde yaptığı eylemde Türk Bayrağı'nın sarılarak kapatıldığını gösteren fotoğraf büyük tepki toplamıştı.

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