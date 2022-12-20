Türkiye Barolar Birliği'nde skandal görüntü! Başörtülü divan üyesi kürsüye çıkınca salonu terk ettiler

KOŞULSUZ SERBEST BIRAKILMAK İSTEDİ

Turan, mahkemede ki ifadesinde, "Ben tutuklama koşulları olmadığı için adli kontrol koşullarında olmadığımı düşünüyorum. Koşulsuz serbest bırakılmak istiyorum" dedi.

ŞAŞIRTAN KARAR

Mahkeme; İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının Adli Kontrol Şartı verilmesi yönündeki talebin kabulüne karar vererek, Turan'ın haftanın iki günü ikametine en yakın Jandarma veya Emniyet karakoluna giderek imza atması şartıyla adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi. Ayrıca; şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

ADLİYEDE ELEBAŞI SLOGANI | VİDEO İZLE

TEPKİ ÇEKEN KARAR SONRASI MAHKEMEDE PROVOKASYON

Mahkeme sonunda Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) üyeleri adliye koridorlarında zılgıt eşliğinde alkışlarla "Savunma susmadı susmayacak" ve Kürtçe slogan attılar. Provokatörler terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın da sık sık kullandığı "Jin jiyan azadi" sloganı attı. Avukt Turan da yaptığı konuşma sonrası aynı sloganlarla provokasyona imza atmıştı.