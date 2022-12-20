Türkiye Barolar Birliği'nde skandal görüntü! Başörtülü divan üyesi kürsüye çıkınca salonu terk ettiler

Türkiye Barolar Birliği (TBB) 37'nci Olağan Genel Kurulu Çanakkale'de yapıldı.
BAŞÖRTÜLÜ DİVAN ÜYESİ KÜRSÜYE ÇIKINCA SALONU TERK ETTİLER | VİDEO İZLE
SALONU TERK ETTİLER
TBB'nin toplantısında, başörtülü divan üyesinin konuşmak yapmak üzere kürsüye çıktığı esnada bazı avukatlar salonu terk etti.
BAŞÖRTÜLÜ DİVAN ÜYESİ KÜRSÜYE ÇIKINCA DIŞARI ÇIKTILAR
Salonu terk eden avukatları gören divan üyesi, "Sabahtan beri benim sizi büyük bir sabırla ve saygıyla dinlediğim gibi sizleri de beni dinlemeye davet ediyorum."
"Salonu terk eden meslektaşlarımın bu tutumundan dolayı da esef duyduğumu belirtmek istiyorum." şeklinde tepki gösterdi.
İZMİR BAROSU SEÇİMLERİNDE KİRLİ PROVOKASYON | VİDEO İZLE
Türkiye'nin milli değerlerine ve Müslümanlara düşman barolardaki 28 Şubat artıklarının skandalları bitmek bilmiyor.
AVUKAT GÖNÜL YILDIZ KAPISINDAN ALINMADIĞI BAROYA BAŞKAN OLDU
Gönül Yıldız, eğitimini tamamlayınca İstanbul Barosu'nda staja başlamıştı. Ancak başörtülü ruhsat vermeyeceklerini söylediklerinden başka baroya nakil almak zorunda kalmıştı. İstanbul Barosu, seminerlere başörtülü girdiği gerekçesiyle Yıldız'ı ihraçla tehdit etti. Baro yetkilileri derse başörtülü girdiği gerekçesiyle hakkında tutanak tuttu. Yıllar sonra çoklu baro sisteminin yürürlüğe girmesiyle İstanbul Barosu'nun, başörtüsünü gerekçe gösterip staj ruhsatı vermediği avukat Gönül Yıldız, 2020 Eylül ayında İstanbul 2 No'lu Baro'nun başkanı olmuştu.