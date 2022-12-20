Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nda Türkiye'nin hava savunmasının güçlendirilmesi için Siper, Hisar ve Sungur sistemlerinin yeni seri üretimlerine yönelik kararlar alındı.
MÜHİMMAT İÇİN SERİ ÜRETİM KARARI
Savunma Sanayii İcra Komitesinde Tayfun, Atmaca, TRLG-230, Karaok, Gökdoğan ve Bozdoğan füzeleri ile Akya torpidosu için muhtelif mühimmatın seri üretimine karar verildi.
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- Güncel
- 20.12.2022 17:25
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- 20.12.2022 17:29
Son dakika: Savunma Sanayii İcra Komitesi'nden Siper, Hisar ve Sungur için seri üretim kararı
Son dakika haberi... Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nda Türkiye'nin hava savunmasının güçlendirilmesi için Siper, Hisar ve Sungur sistemlerinin yeni seri üretimlerine yönelik kararlar alındı.
Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nda Türkiye'nin hava savunmasının güçlendirilmesi için Siper, Hisar ve Sungur sistemlerinin yeni seri üretimlerine yönelik kararlar alındı.