Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 20.12.2022 17:25
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.12.2022 17:29
    ABONE OL

    Son dakika: Savunma Sanayii İcra Komitesi'nden Siper, Hisar ve Sungur için seri üretim kararı

    Son dakika haberi... Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nda Türkiye'nin hava savunmasının güçlendirilmesi için Siper, Hisar ve Sungur sistemlerinin yeni seri üretimlerine yönelik kararlar alındı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Siper, Hisar ve Sungur için seri üretim kararı

    Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nda Türkiye'nin hava savunmasının güçlendirilmesi için Siper, Hisar ve Sungur sistemlerinin yeni seri üretimlerine yönelik kararlar alındı.

    MÜHİMMAT İÇİN SERİ ÜRETİM KARARI
    Savunma Sanayii İcra Komitesinde Tayfun, Atmaca, TRLG-230, Karaok, Gökdoğan ve Bozdoğan füzeleri ile Akya torpidosu için muhtelif mühimmatın seri üretimine karar verildi.

    Detaylar geliyor...

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Vakıf katılım
    Haberler Güncel Son dakika: Savunma Sanayii İcra Komitesi'nden Siper, Hisar ve Sungur için seri üretim kararı
        SON DAKİKA