İzmir Barosu'ndaki kimyasal provokasyonda flaş gelişme: Aryen Turan adli kontrol şartıyla serbest kaldı

22 Ekim'de İzmir Barosu Genel Kurulunda konuşması esnasında, "Türkiye devletinin askeri operasyonlarda kimyasal silah kullandığına dair bilgiler ulusal ve uluslararası mecralarda dillendirilmektedir ancak yetkililerce bugüne kadar bu bilgilerin soruşturulduğuna dair yalanlamak dışında en ufak bir açıklama yapılmamıştır." ifadesini kullanan Turan hakkında gözaltı kararı verildi.

İZMİR BAROSU SEÇİMLERİNDE KİRLİ PROVOKASYON | VİDEO İZLE



MAHKEMeYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan Özgürlük İçin Hukukçular Derneği üyesi Turan ifade işlemleri için Emniyete götürüldü. Turan, savcılık tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN HABER SİTELERİNDEKİ ÇAĞRILARA UYGUN KONUŞMA YAPMIŞ

Savcılık tarafından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine gönderilen adli kontrol talebinde, "Şüphelinin suç tarihinde araştırma raporunda tespit edildiği üzere; silahlı terör örgütünün haber sitelerindeki çağrılara uygun olarak söz konusu konuşmayı yaptığı anlaşılmakla, şüpheli hakkında 5271sayılı CMK'nın 100. Maddesinde yazılı tutuklama sebeplerinin bulunduğu ancak soruşturmanın geldiği aşama itibariyle sorgusunun yapılarak şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmesi talep olunur" denildi.