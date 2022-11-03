İzmir Barosu'ndaki kimyasal provokasyonda flaş gelişme: Aryen Turan adli kontrol şartıyla serbest kaldı

22 Ekim'de İzmir Barosu Genel Kurulunda konuşması esnasında, "Türkiye devletinin askeri operasyonlarda kimyasal silah kullandığına dair bilgiler ulusal ve uluslararası mecralarda dillendirilmektedir ancak yetkililerce bugüne kadar bu bilgilerin soruşturulduğuna dair yalanlamak dışında en ufak bir açıklama yapılmamıştır." ifadesini kullanan Turan hakkında gözaltı kararı verildi.
İZMİR BAROSU SEÇİMLERİNDE KİRLİ PROVOKASYON | VİDEO İZLE
MAHKEMeYE SEVK EDİLDİ
Gözaltına alınan Özgürlük İçin Hukukçular Derneği üyesi Turan ifade işlemleri için Emniyete götürüldü. Turan, savcılık tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle mahkemeye sevk edildi.
TERÖR ÖRGÜTÜNÜN HABER SİTELERİNDEKİ ÇAĞRILARA UYGUN KONUŞMA YAPMIŞ
Savcılık tarafından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine gönderilen adli kontrol talebinde, "Şüphelinin suç tarihinde araştırma raporunda tespit edildiği üzere; silahlı terör örgütünün haber sitelerindeki çağrılara uygun olarak söz konusu konuşmayı yaptığı anlaşılmakla, şüpheli hakkında 5271sayılı CMK'nın 100. Maddesinde yazılı tutuklama sebeplerinin bulunduğu ancak soruşturmanın geldiği aşama itibariyle sorgusunun yapılarak şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmesi talep olunur" denildi.
KOŞULSUZ SERBEST BIRAKILMAK İSTEDİ
Turan, mahkemede ki ifadesinde, "Ben tutuklama koşulları olmadığı için adli kontrol koşullarında olmadığımı düşünüyorum. Koşulsuz serbest bırakılmak istiyorum" dedi.
ŞAŞIRTAN KARAR
Mahkeme; İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının Adli Kontrol Şartı verilmesi yönündeki talebin kabulüne karar vererek, Turan'ın haftanın iki günü ikametine en yakın Jandarma veya Emniyet karakoluna giderek imza atması şartıyla adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi. Ayrıca; şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi.
ADLİYEDE ELEBAŞI SLOGANI | VİDEO İZLE
TEPKİ ÇEKEN KARAR SONRASI MAHKEMEDE PROVOKASYON
Mahkeme sonunda Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) üyeleri adliye koridorlarında zılgıt eşliğinde alkışlarla "Savunma susmadı susmayacak" ve Kürtçe slogan attılar. Provokatörler terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın da sık sık kullandığı "Jin jiyan azadi" sloganı attı. Avukt Turan da yaptığı konuşma sonrası aynı sloganlarla provokasyona imza atmıştı.
NE OLMUŞTU?
Baronun 22 Ekim'de, Kültürpark Celal Atik Spor Salonu'nda yapılan Olağan Genel Kurulunda kürsüye çıkan Aryen Turan'ın TSK hakkındaki iddialarına salondaki bazı avukatlar tepki göstermiş, kısa süreli arbede yaşanmıştı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, avukat Turan'ın konuşmasında, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele operasyonlarında kimyasal silah kullandığını" iddia etmesi üzerine resen soruşturma başlatmıştı.
Ayrıca bir grup avukat Turan hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.