Haberler Haber Videoları İzmir Barosu'ndaki kimyasal provokasyonda flaş gelişme! Aryen Turan adli kontrol şartıyla serbest kaldı: Adliyede elebaşı sloganı

İzmir Barosu'ndaki kimyasal provokasyonda flaş gelişme! Aryen Turan adli kontrol şartıyla serbest kaldı: Adliyede elebaşı sloganı

İzmir Barosu'ndaki kimyasal provokasyonda flaş gelişme! Aryen Turan adli kontrol şartıyla serbest kaldı: Adliyede elebaşı sloganı
04.11.2022 15:24

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Son dakika haberi! İzmir Barosu Olağan Genel Kurulunda "Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele operasyonlarında kimyasal silah kullandığını" ileri süren ve hakkında soruşturma başlatılan avukat Aryen Turan gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan Turan, adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme de Turan’ın adli kontrol şartıyla serbest kalmasına karar verdi. Tepki çeken karar sonrası Özgürlük için Hukukçular Derneği üyeleri ise adliye koridorlarında zılgıt eşliğinde provokasyona imza attı. Provokatörler terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın da sık sık kullandığı "Jin jiyan azadi" sloganı attı.

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