İzmir Barosu seçimlerinde kirli provokasyon! Terör destekçisi avukat Aryen Turan TSK'yı hedef aldı PKK sözcülüğüne soyundu

ELEBAŞI SLOGANLARI

Terör örgütü ağzıyla konuşan ve Türkiye Cumhuriyeti devletini suçlayan Turan'ın, Kürtçe "kadın, yaşam, özgürlük" anlamına gelen ve terör örgütü yandaşları ve terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın da sık sık kullandığı "Jin jiyan azadi" sloganını atması tansiyonu iyice yükseltti. Turan'ın kürsüden inmesinin ardından salon karıştı. Arbede çıktı. Bu sırada Çağdaş Avukatlar Grubu üyesi bazı avukatların "Jin jiyan azadi" sloganları atmayı sürdürdüğü görüldü. Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu üyeleri ise Turan'a ve slogan atanlara tepki gösterdi. Bazı avukatların bu esnada "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı attı. Arbede üzerine genel kurula ara verildi.