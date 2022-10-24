Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 24.10.2022 14:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.10.2022 15:35
    ABONE OL

    İzmir Barosu seçimlerinde kirli provokasyon! Terör destekçisi avukat Aryen Turan TSK'yı hedef aldı PKK sözcülüğüne soyundu

    Son dakika haberi! İzmir Barosu seçimlerinde Aryen Turan isimli avukat, Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın "Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kimyasal silah kullanıyor" yalanını bir kez daha dile getirdi. Bu iftira ile yetinmeyen Turan, konuşmasını bebek katili, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın sözleriyle bitirdi.

    İzmir Barosu seçimlerinde kirli provokasyon

    İzmir Barosu'nda Türk Bayrağı'nın toplanarak gizlenmesinin ardından bir skandal da geçtiğimiz gün yapılan genel kurulda yaşandı. Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK'ya karşı kimyasal silah kullandığı iftirası Baro Genel Kurulu'na taşındı.

    İZMİR BAROSU SEÇİMLERİNDE KİRLİ PROVOKASYON | VİDEO İZLE

    KİMYASAL SİLAH YALANINI DEVAM ETTİRDİ
    Kültürpark Celal Atik Spor Salonu'ndaki genel kurulda iki dönemdir baro yönetimini elinde bulunduran Çağdaş Avukatlar Grubu adaylarını desteklemek için kürsüye çıkan Özgürlük için Hukukçular Grubu'ndan Aryen Turan, "Uluslararası sözleşmelerde yasak olduğu belirtilmesine rağmen Türkiye devletinin askeri operasyonlarda kimyasal silah kullandığına dair bilgiler ulusal ve uluslararası mecralarda dillendiriliyor ancak yetkilerce bu bilgilerin soruşturulmasına dair yalanlamak dışında bir açıklama yapılmamıştır" iftirasını dile getirdi.

    ELEBAŞI SLOGANLARI
    Terör örgütü ağzıyla konuşan ve Türkiye Cumhuriyeti devletini suçlayan Turan'ın, Kürtçe "kadın, yaşam, özgürlük" anlamına gelen ve terör örgütü yandaşları ve terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın da sık sık kullandığı "Jin jiyan azadi" sloganını atması tansiyonu iyice yükseltti. Turan'ın kürsüden inmesinin ardından salon karıştı. Arbede çıktı. Bu sırada Çağdaş Avukatlar Grubu üyesi bazı avukatların "Jin jiyan azadi" sloganları atmayı sürdürdüğü görüldü. Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu üyeleri ise Turan'a ve slogan atanlara tepki gösterdi. Bazı avukatların bu esnada "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı attı. Arbede üzerine genel kurula ara verildi.

        'KINAMA KARARI ALINSIN'
        Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu'ndan çıkan başkan adaylarından biri olan İlke Erol, Aryen Turan'a kınama kararı alınması için divana dilekçe verdi. İzmir Barosu üyesi 12 bini aşkın avukat, sandık başına giderek seçim yaptı. İki dönemdir yönetimi elinde bulunduran Çağdaş Avukatlar Grubu'nun adayı Sefa Yılmaz yeniden Baro başkanı seçildi. Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu'ndan ise İlke Erol ve Ali Barış Ercan başkan adayı olarak çıktı.

        BİR HAFTA İÇİNDE 2 BÜYÜK SKANDAL
        Genel kurul öncesi İzmir Barosu'nda patlak veren Türk Bayrağı skandalı büyük yankı uyandırmıştı. Terörün siyasi ayağı HDP'nin desteğiyle yapılan ve terör suçlarından tutuklu veya hükümlü bulunanların yakınlarının İzmir Barosu önünde yaptığı eylemde Türk Bayrağı'nın sarılarak kapatıldığını gösteren fotoğraf büyük tepki toplamıştı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bursa’da eko-turizm hamlesi sürüyor
        Haberler Güncel İzmir Barosu seçimlerinde kirli provokasyon! Terör destekçisi avukat Aryen Turan TSK'yı hedef aldı PKK sözcülüğüne soyundu
            SON DAKİKA