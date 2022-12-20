Silivri'de yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu!

Öte yandan jandarma ekipleri, İstanbul genelinde 10 farklı adrese eşzamanlı operasyon gerçekleştirdi. Üretim yeri ve depo olarak kullanılan toplam 10 noktada, 2 bin 500 şişe sahte viski, 2 bin şişe sahte rakı, bin 500 şişe sahte votka, 5 bin litre etil alkol ile birlikte 50 bin adet 'TAPDK' logolu etiket ele geçirildi.