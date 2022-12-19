PKK gelini HDP'li Semra Güzel'in yargılanmasına başlandı

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Güzel, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, avukatları ve bazı HDP'li milletvekilleri salonda hazır bulundu.
Duruşmanın başında Mahkeme Başkanı Okay Koç, Güzel'e bu celsede 3 avukatının dinlenebileceğini bildirdi. Bunun üzerine Güzel'in avukatlarından Sinem Coşkun, itiraz ederek karardan dönülmesini talep etti. Talep üzerine duruşma savcısı itirazların reddine karar verilmesini isterken, mahkeme heyeti de sanık avukatının talebinin reddedildiğini açıkladı.
İddianamenin özetinin okunmasının ardından kimlik tespiti yapılan sanık Güzel, aylık gelirinin 30 ile 40 bin lira arasında olduğunu söyledi.
Söz alan Güzel'in avukatlarından Eylem Arzu Kayaoğlu, Güzel'in milletvekili olduğunu belirterek, Anayasa'nın 83'üncü maddesi gereğince yargılamada "durma" kararı verilmesini talep etti.
Avukat Kayaoğlu, "Müvekkil hala milletvekilidir, bu nedenle hiçbir şekilde lehe ya da aleyhe delil toplanamaz. İddianamenin iadesini ve kovuşturmanın durmasını istiyoruz." diye konuştu
Talep üzerine görüşü sorulan duruşma savcısı, sanığın yargılanmasında hukuken bir sakınca olmadığını vurgulayarak, talebin reddini istedi.
Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, sanık avukatlarının "durma" talebinin bir sonraki celsede değerlendirilmesine karar verildiğini açıkladı.
Bunun üzerine sanığın tutukluluk durumuyla ilgili görüşü sorulan duruşma savcısı, sanığın kaçma şüphesinin bulunması nedeniyle, Güzel'in tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.