PKK gelini HDP'li Semra Güzel'in yargılanmasına başlandı

Avukat Kayaoğlu, "Müvekkil hala milletvekilidir, bu nedenle hiçbir şekilde lehe ya da aleyhe delil toplanamaz. İddianamenin iadesini ve kovuşturmanın durmasını istiyoruz." diye konuştu

Talep üzerine görüşü sorulan duruşma savcısı, sanığın yargılanmasında hukuken bir sakınca olmadığını vurgulayarak, talebin reddini istedi.

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, sanık avukatlarının "durma" talebinin bir sonraki celsede değerlendirilmesine karar verildiğini açıkladı.

Bunun üzerine sanığın tutukluluk durumuyla ilgili görüşü sorulan duruşma savcısı, sanığın kaçma şüphesinin bulunması nedeniyle, Güzel'in tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.