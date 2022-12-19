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    • 19.12.2022 14:11
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    • 19.12.2022 14:19
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    NATO'yu rüyanızda görürsünüz! İsveç FETÖ'cü Bülent Keneş'e kol kanat gerdi! Türkiye'nin iade talebine ret!

    FETÖ'nün propaganda araçlarından kapatılan Today's Zaman'ın yayın yönetmeni firari Bülent Keneş Türkiye’ye iadesi gündeme gelince tutuşmuştu. NATO’ya girmek için Türkiye’ye ağlayan İsveç, iade talebini reddetti. Başkan Erdoğan, 9 Kasım'da İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "FETÖ'den İsveç'te olan Bülent Keneş’in, bu teröristin Türkiye’ye deport edilmesi bizler için büyük önem arz ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

    İsveç’ten Türkiye’nin iade talebine ret!

    İsveç'te yaşayan, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasının firari şüphelisi Bülent Keneş'in Türkiye'ye iadesi talebinin reddedildiği bildirildi.

    Yargıtaydan yapılan açıklamada, iade talebinin karşılanması için şüphelinin 1 yıl ya da daha fazla hapis cezası alması gerektiği ve Keneş için bu şartın oluşmadığı belirtildi.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 9 Kasım'da İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "FETÖ'den İsveç'te olan Bülent Keneş'in, bu teröristin Türkiye'ye deport edilmesi bizler için büyük önem arz ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

        Today's Zaman gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Keneş, İsveç'te yaşıyor.

        KÜRDO BAKSİ VE HAŞHAŞİ BÜLENT KENEŞ NATO'YA GİRMEK İSTEYEN İSVEÇ'TE YAN YANA
        İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK/YPG ve FETÖ yandaşları bir araya gelerek Türkiye aleyhinde gösteri yaptı.

        İsveç parlamentosu önünde toplanan terör yandaşları NATO anlaşması çerçevesinde Türkiye'nin İsveç'ten istediği terör şüphelilerinin iade edilmemesini istedi.

        PKK DESTEKÇİSİ KÜRDO BAKSİ VE FETÖ MİLİTANI BÜLENT KENEŞ YAN YANA
        Terör örgütü PKK/YPG destekçisi Türkiye düşmanı gazeteci Kürdo Baksi ve eski bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh'in organize ettiği gösteriye İsveç'te yaşayan, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasının firari şüphelisi Bülent Keneş'te destek verdi.

        Stockholm'de PKK destekçisi Kürdo Baksi ile FETÖ'cü Bülent Keneş'in yan yana gelip Türkiye aleyhinde yapılan kirli propaganda da kol kola girmeleri YPG/PKK - FETÖ birlikteliğinin en net belgesi olarak gözler önüne serildi.



            Konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yapan Kürdo Baksi isimli gazeteci görünümlü militan, haşhaşi Bülent Keneş'e katılımından ötürü teşekkür etti.

            Baksi paylaşımında, "Erdoğan'ın iadesini istediği Türk gazeteci Bülent Keneş ve destek veren diğer gazetecilere herkese çok teşekkürler" ifadelerini kullandı.



            KÜRDO VİTES YÜKSELTTİ! NOBEL'E TÜRK BÜYÜKELÇİ YERİNE FETÖ'CÜ KENEŞ ÇAĞIRILSIN
            Bununla da yetinmeyen PKK destekçisi Baksi, 2022 Nobel yemeğine Türkiye Büyükelçisi yerine FETÖ'cü Bülent Keneş'in davet edilmesini teklif etti.

            Bu detay PKK - FETÖ birlikteliğinin önemli bir anektodu alarak kayıtlara geçti.

            FETÖ MEDYASINDAN PKK SEMPATİZANINA 'KENEŞ' DESTEĞİ
            Baksi'nin bu çağrısına FETÖ medyasından ise destek gecikmedi.

            Haşhaşilerin beşinci kol aracı Kronos Haber gelişmeyi "İsveçli aydın Baksi: Nobel yemeğinde Türkiye'yi sürgün gazeteci Bülent Keneş temsil etmeli" başlığıyla servis etti.



                İSVEÇ MEDYASI DA FETÖ'CÜ AKLADI
                NATO kaderi Türkiye'nin iki dudağı arasında olan İsveç'in medyası da FETÖ'cü Bülent Keneş'e sahip çıktı. Anna Gullberg isimli İsveçli gazeteci, Keneş'i 'işini yapmak isteyen gazeteci' olarak tanımladı ve Başkan Erdoğan'ı hedef aldı.

                Gullberg, "Bu gece ciddi bir tehdit altında yaşayan bir meslektaşımıza destek olmak için Mynttorget'ta toplandık" dedi.



                GÖTEBORG'DA PAÇAVRALAR
                Öte yandan İsveç'in Göteborg kentinde terör örgütü PKK/YPG yandaşları, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde terörü bitirmek için Türkiye'nin başlattığı "Pençe-Kılıç Hava Harekatı" operasyonunu protesto etti.

                Göteborg çarşı merkezinde toplanan terör yandaşları PKK/YPG'yi simgeleyen paçavralar taşıdı.



                STOCKHOLM'DE REZİL GÖRÜNTÜLER
                Stockholm'de PKK/YPG'liler, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği'nin duvarlarına terör örgütü propagandası ve Başkan Erdoğan'a yönelik hakaret içeren görüntüler yansıttı.

                ELÇİYİ HESABA ÇAĞIRIP 'SOMUT ADIM ATIN' DİYE UYARDIK!
                Bunun üzerine harekete geçen Ankara, İsveç'in Ankara Büyükelçisi Herrström'u hesaba çağırdı.

                Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan görüşmede İsviçre makamları çok net bir dille kınandı ve olayı soruşturun talebi iletildi.

                Herrström'e eylemin faillerinin tespit edilerek gerekli tedbirlerin alınması ve Türkiye-İsveç ve Finlandiya arasında yapılan Üçlü Muhtıra'da kayda geçirilen taahhütler ışığında somut adımların atılması yönündeki beklentiler aktarıldı.


                    KRİSTERSSON NE DEDİ, İSVEÇ NE YAPIYOR?
                    Bilindiği üzere İsviçre, NATO'ya girmek istiyor. Bu doğrultuda Madrid'de Türkiye - İsveç ve Finlandiya arasında 3'lü muhtıra imzalandı.

                    İsveç'in yeni başbakanı Ulf Kristersson da geçtiğimiz haftalarda ilk ziyaretini Ankara'ya gerçekleştirerek Türkiye'yi anladıklarını ve PKK'yı terör örgütü olarak gördüklerini söylemişti.

                    Mutabakata ilişkin teminat da veren Kristersson "Tüm taahütlere riayet edeceğiz" şeklinde konuştu.



                    SOMUT ADIM YOK, VETO GÖZÜKÜYOR...
                    Bugün gelinen son noktada Lozan ve Stockholm'de PKK militanlarının cirit atması, alenen örgütü destek verip Türkiye aleyhine kara propaganda yapması, İsveç'in hala adam akıllı, somut adımlar atmadığının göstergesi olarak karşımıza çıkıyor.

                    Kaderi Türkiye'nin iki dudağı arasında olan İsveç, böyle giderse NATO yolunda veto görecek.

                    İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO MÜZAKERELERİ

                    - İsveç, müzakere sürecini sonuçlandırmak için Türkiye'yi ikna etme girişimlerinde bulunurken, Finlandiya somut adımlar atmak yerine beklemeyi ve dinamiklerin nasıl evrileceğini gözlemlemeyi tercih ediyor

                    Mehmet Akif Kireçci, İsveç ve Finlandiya'nın NATO müzakerelerinde katedilen süreci ve muhtemel senaryoları AA Analiz için 3 soruda kaleme aldı.

                    İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO MÜZAKERELERİ HANGİ AŞAMADA?

                    Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle başlayan savaş Avrupa'nın güvenliğinin Amerika Birleşik Devletleri veya NATO olmadan sağlanamayacağı fikrini pekiştiren bir etki yarattı. Rusya'nın yeniden büyük devlet statüsüne dönme arayışı, İsveç ve Finlandiya'yı benzer bir Rus işgalinden sakınmak için NATO güvenlik şemsiyesine dahil olma konusunda harekete geçirdi. Rusya'nın genişleme politikasının devam etme riski, her iki ülkeyi de kendi güvenliklerine daha realist bir açıdan bakmaya zorluyor. İsveç ve Finlandiya için yükselen tehdit algısının en temel çözümü olarak ortaya çıkan NATO üyelik süreci, 18 Mayıs 2022'de Genel Sekreter Jens Stoltenberg'e teslim edilen resmi evrakla başlamış oldu.

                        İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik müzakereleri ve ABD ile diğer Avrupa ülkelerinin coşkulu destekleri, Türkiye'nin güvenlik endişelerini açıklamasıyla farklı bir boyuta evrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu iki ülkenin, özellikle de İsveç'in, Türkiye'nin on yıllardır mücadele ettiği terör örgütü PKK'ya doğrudan destek ve üyelerine siyasi sığınma hakkı verdiğini, maddi yardımlarda bulunduğunu dile getirerek Türkiye'nin onayı için bu tavırların değişmesi gerektiğini kamuoyuna duyurdu. Bu ülkelerin PKK'lıların yanı sıra hükümlü veya aranan bazı FETÖ üyelerine de sığınma sağladığı biliniyor. Türkiye'ye uygulanan silah satış engeline de dikkati çeken Cumhurbaşkanı, özünde kolektif güvenlik arayışı olan NATO'ya kabul edilmek isteyen ülkelerin diğer üyelerin güvenliğine tehdit oluşturmaması gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin talebi silah satış engelinin kaldırılması, terörden aranan veya hükümlü kişilerin iadesi ve Türkiye'nin güvenlik kaygılarının müttefikler tarafından söz ve eylemlerle paylaşılmasıydı.

                        Haziran 2022'de gerçekleştirilen NATO liderler zirvesinde İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin terörle mücadele ve teröristlerin teslim edilmesi konularındaki beklentilerine genel olarak olumlu yanıt vermiş ve ortak bir mutabakat metni imza altına alınmıştı. Bu metin doğrudan NATO evrakı olmasa da Türkiye'nin PKK ve PKK uzantılı örgütlerden kaynaklanan meşru güvenlik kaygılarının NATO marjında kayda geçirilmesi, PYD'ye destek veren diğer müttefik ülkelere de önemli bir mesajdı.

                        İsveç ve Finlandiya doğal olarak bir an önce NATO üyelik süreçlerinin tamamlanmasını istiyor. Bu isteği iki ülkenin Amerika ile yoğunlaşan görüşme trafiğinden anlamak mümkün. Gerek İsveç gerekse Finlandiya, muhtemelen Amerika'nın Türkiye'yi PKK/PYD konusunda ikna etmesi ve çekincelerini yumuşatması yönünde hareket ediyor. Ancak Amerika, Türkiye ile halihazırda devam eden Suriye'ye karadan müdahale fikrini de göz önüne alarak ikili ilişkilere bu durumun yansımasından kaçınıyor olabilir. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in 8 Aralık'ta görüşmeler sonucunda yaptığı açıklamada, İsveç ve Finlandiya NATO üyelik süreçlerinin ABD ile Türkiye arasında ikili bir mesele olmadığını ve ABD'nin konuyu ikili bir meseleye dönüştürmeyeceğini söylemesi bu tavrın kanıtıdır.

                        İsveç ve Finlandiya Türkiye'deki seçimler öncesinde NATO üyelik sürecini tamamlama isteklerini dile getirmiş olsalar da Türkiye PKK/PYD terörünün önlenmesi konusunda net adımlar görmeden bu ülkelere NATO'nun kapılarını açma niyetinde görünmüyor.
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                        Haberler Güncel NATO'yu rüyanızda görürsünüz! İsveç FETÖ'cü Bülent Keneş'e kol kanat gerdi! Türkiye'nin iade talebine ret!
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