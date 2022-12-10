Bakan Soylu'dan HDPKK temsilcisine anladığı dilden cevap: Peruklarınız takın, asıl PKK'nın çocukları sizsiniz

Aile ve Sosyal Hizmetler, İçişleri ve Sağlık Bakanlığının 2023 yılı bütçeleri üzerine Meclis'te bulunan siyasi parti temsilcileri söz aldı.
HDP'DEN ÇİRKİN SATAŞMA
MHP grubundan konuşma yapıldığı sırada sataşmadan söz alan HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "Yolsuzluk hırsızlık ve taciz sizin işiniz." dedi.
PERUKLARINIZI TAKIN
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK'lı teröristlerle fotoğrafları ortaya çıkan tutuklu HDP'li Semra Güzel'in "perukla" yakalandığına gönderme yaparak, "Peruklarınızı takın, asıl PKK'nın çocukları sizsiniz." dedi.
İP'DEN İFTİRA VE HAKARET
Öte yandan görüşmelerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuşmalar üzerine söz alarak İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu'nu dinlediğini ve tavsiyelerini aldığını söyledi.