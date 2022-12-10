Bakan Soylu'dan HDPKK temsilcisine anladığı dilden cevap: Peruklarınız takın, asıl PKK'nın çocukları sizsiniz

Soylu, "Konuşma metnini hem devlete hem bizlere tamamen iftiraya, hakarete ve maalesef Türkiye Cumhuriyeti'ni suçlayıcı bir anlayışa döndürüp, Türkiye'nin şanlı terörle mücadelesine bir cümle bile ayırmamasını esefle değerlendiriyorum." dedi.