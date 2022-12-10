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    • 10.12.2022 15:41
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    Bakan Soylu'dan HDPKK temsilcisine anladığı dilden cevap: Peruklarınız takın, asıl PKK'nın çocukları sizsiniz

    TBMM Genel Kurulunda, Aile ve Sosyal Hizmetler, İçişleri ve Sağlık Bakanlığının 2023 yılı bütçeleri görüşmelerinde tansiyon yükseldi. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın çirkin sözleri üzerine kürsüye çıkarak cevap hakkını kullanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK'lı teröristle fotoğraflarının çıkmasının ardından gözaltına alınan HDP'li Semra Güzel'in kaçarken perukla yakalandığı görüntülere göndermede bulundu. Soylu, “Peruklarınızı takın, asıl PKK’nın çocukları sizsiniz." dedi.

    takvim.com.tr
    Bakan Soylu’dan HDPKK’ya anladığı dilden cevap

    Aile ve Sosyal Hizmetler, İçişleri ve Sağlık Bakanlığının 2023 yılı bütçeleri üzerine Meclis'te bulunan siyasi parti temsilcileri söz aldı.

    HDP'DEN ÇİRKİN SATAŞMA
    MHP grubundan konuşma yapıldığı sırada sataşmadan söz alan HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "Yolsuzluk hırsızlık ve taciz sizin işiniz." dedi.

    PERUKLARINIZI TAKIN
    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK'lı teröristlerle fotoğrafları ortaya çıkan tutuklu HDP'li Semra Güzel'in "perukla" yakalandığına gönderme yaparak, "Peruklarınızı takın, asıl PKK'nın çocukları sizsiniz." dedi.

    İP'DEN İFTİRA VE HAKARET
    Öte yandan görüşmelerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuşmalar üzerine söz alarak İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu'nu dinlediğini ve tavsiyelerini aldığını söyledi.

        Soylu, "Konuşma metnini hem devlete hem bizlere tamamen iftiraya, hakarete ve maalesef Türkiye Cumhuriyeti'ni suçlayıcı bir anlayışa döndürüp, Türkiye'nin şanlı terörle mücadelesine bir cümle bile ayırmamasını esefle değerlendiriyorum." dedi.

        Dervişoğlu'na akşam söyleyeceklerini dinlemesini tavsiye eden Soylu, "Aynı zamanda söyleyeceklerimi teker teker not almanızı ve kendi içinizde bir muhasebe yapmanızı da ben size tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

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