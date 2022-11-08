SON DAKİKA: PKK gelini HDP'li Semra Güzel için flaş karar! Meclis Hazırlık Komisyonu milletvekilliğinin düşürülmesini uygun buldu

TBMM Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden oluşan Karma Komisyon bünyesinde kurulan Hazırlık Komisyonu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in devamsızlığına ilişkin dosya üzerinde çalışmasını tamamladı.
6 BİRLEŞİME KATILMADI
Hazırlık Komisyonu, TBMM Genel Kurulunun 6 birleşimine özürsüz veya izinsiz olarak katılmadığı tespit edilen HDP'li Güzel'in savunmasının alınması için AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel başkanlığında toplandı.
Toplantıda, dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan ve tutuklu yargılanan Güzel adına savunmayı HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki yaptı.
NİHAİ KARAR VERİLECEK
Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından gazetecilere açıklamaya yapan Hazırlık Komisyonu Başkanı Recep Özel, bugünkü toplantıyla birlikte Hazırlık Komisyonu olarak çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.
Özel, HDP'li Güzel'in devamsızlığına ilişkin Meclis Başkanlık Divanından gelen raporun doğruluğunu tespit ettiklerini ve raporu Karma Komisyona sunacaklarını bildirdi. Recep Özel, Karma Komisyonun da kararını TBMM Genel Kuruluna sevk edeceğini ve nihai kararın burada verileceğini belirtti.
Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame kabul edildi.
NOT DEFTERİ ELE GEÇİRİLDİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan ve Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen 58 sayfalık iddianame, Semra Güzel'in üzerine kayıtlı telefonun, etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensuplarından ele geçirilen not defterinde yazılı olduğu belirtildi.
FOTOĞRAFLARI İDDİANAMEDE
İddianamede, ölü ele geçirilen örgüt mensuplarının dijital materyallerindeki incelemede, terör örgütü PKK/KCK üyesi olan 29 Nisan 2017'de Adıyaman Merkez Akçalı Köyü kırsalında öldürülen "Melati Zülfikar" kod adlı Volkan Bora ile Güzel'in Irak'ın kuzeyinde bulunan örgüt kamplarında, örgüt üyelerinin giydiği kamuflaj ile çekilmiş fotoğrafları bulunduğu, yine teröristlerin barındığı çadırda Bora ile sarılarak çekildikleri fotoğrafları tespit edildiği bildirildi.