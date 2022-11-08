Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 08.11.2022 16:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.11.2022 16:53
    ABONE OL

    SON DAKİKA: PKK gelini HDP'li Semra Güzel için flaş karar! Meclis Hazırlık Komisyonu milletvekilliğinin düşürülmesini uygun buldu

    Son dakika haberleri... PKK gelini HDP'li Semra Güzel için flaş karar! Meclis Hazırlık Komisyonu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in devamsızlıktan dolayı milletvekilliğinin düşürülmesi yönündeki Başkanlık Divanı kararını uygun buldu. Süreç Karma Komisyon'da görüşülecek.

    PKK gelini Semra Güzel için flaş karar

    TBMM Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden oluşan Karma Komisyon bünyesinde kurulan Hazırlık Komisyonu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in devamsızlığına ilişkin dosya üzerinde çalışmasını tamamladı.

    6 BİRLEŞİME KATILMADI
    Hazırlık Komisyonu, TBMM Genel Kurulunun 6 birleşimine özürsüz veya izinsiz olarak katılmadığı tespit edilen HDP'li Güzel'in savunmasının alınması için AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel başkanlığında toplandı.

    Toplantıda, dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan ve tutuklu yargılanan Güzel adına savunmayı HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki yaptı.

    NİHAİ KARAR VERİLECEK
    Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından gazetecilere açıklamaya yapan Hazırlık Komisyonu Başkanı Recep Özel, bugünkü toplantıyla birlikte Hazırlık Komisyonu olarak çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.

    Özel, HDP'li Güzel'in devamsızlığına ilişkin Meclis Başkanlık Divanından gelen raporun doğruluğunu tespit ettiklerini ve raporu Karma Komisyona sunacaklarını bildirdi. Recep Özel, Karma Komisyonun da kararını TBMM Genel Kuruluna sevk edeceğini ve nihai kararın burada verileceğini belirtti.

    Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame kabul edildi.

    NOT DEFTERİ ELE GEÇİRİLDİ
    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan ve Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen 58 sayfalık iddianame, Semra Güzel'in üzerine kayıtlı telefonun, etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensuplarından ele geçirilen not defterinde yazılı olduğu belirtildi.

    FOTOĞRAFLARI İDDİANAMEDE
    İddianamede, ölü ele geçirilen örgüt mensuplarının dijital materyallerindeki incelemede, terör örgütü PKK/KCK üyesi olan 29 Nisan 2017'de Adıyaman Merkez Akçalı Köyü kırsalında öldürülen "Melati Zülfikar" kod adlı Volkan Bora ile Güzel'in Irak'ın kuzeyinde bulunan örgüt kamplarında, örgüt üyelerinin giydiği kamuflaj ile çekilmiş fotoğrafları bulunduğu, yine teröristlerin barındığı çadırda Bora ile sarılarak çekildikleri fotoğrafları tespit edildiği bildirildi.

        SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI
        İddianamede, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturmada ifade veren "Ezel" kod isimli gizli tanığın Güzel hakkındaki terör örgütü üyesi olduğuna yönelik beyanı ve teşhis tutanağı ile Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasında ifade veren tanık Hasan D'nin de beyanına yer verildi.

        Güzel'in terör örgütü kamplarına gittiği ve örgüt üyesi Bora tarafından gönderilen gizli mesajları aldığı kaydedilen iddianamede, sanığın yurt dışına çıkış kayıtları da yer aldı.

        İddianamede, Güzel'in, yurt dışına kaçmaya çalışırken "Mehtap Şahan" adına düzenlenmiş sahte kimlik ve tanınmamak için kılık değiştirmiş şekilde yakalandığı anlatıldı.

        15 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
        Güzel'in PKK/KCK ile organik bağının bulunduğu, örgütsel hiyerarşi içerisinde yer aldığına yönelik çeşitlilik, süreklilik ve yoğunluk şartlarının bulunduğuna dair yeterli delilin elde edildiğini belirtilen iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

            YURT DIŞINA KAÇARKEN YAKALANMIŞTI
            Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın cep telefonunda, HDP Milletvekili Güzel ile fotoğraflarının bulunması üzerine Güzel hakkında soruşturma başlatılmıştı.

            Soruşturma kapsamında, Başsavcılığın talebi üzerine Güzel'in dokunulmazlığı TBMM tarafından kaldırılmıştı.

            İfadesi alınmak üzere çıkarılan davetiyeye cevap vermeyen ve adresinde bulunamayan Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

            Güzel'in, "terör örgüt üyesi olmak" ve "örgüt propagandası yapmak" suçlarından 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan eski HDP Milletvekili Leyla Güven'i Diyarbakır'daki evinde sakladığı da ortaya çıkmıştı.

            Semra Güzel, 2 Eylül'de başkası adına düzenlenen sahte kimlikle İstanbul'dan Edirne'ye giderken yakalanmıştı.
                Hangi Kredi
                Haberler Güncel SON DAKİKA: PKK gelini HDP'li Semra Güzel için flaş karar! Meclis Hazırlık Komisyonu milletvekilliğinin düşürülmesini uygun buldu
                    SON DAKİKA