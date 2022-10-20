SON DAKİKA! PKK'nın gelini HDP'li Semra Güzel'in vekilliğinin düşürülmesi için flaş adım

Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra yurt dışına kaçmak isterken yakalanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, Güzel'in üzerine kayıtlı telefonun öldürülen terör örgütü mensuplarından ele geçirilen not defterinde yer aldığı belirtildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan ve mahkemece kabul edilen 58 sayfalık iddianamede, ölü ele geçirilen örgüt mensuplarının dijital materyallerinde yapılan incelemede terör örgütü PKK/KCK üyesi olan ve Adıyaman'da 29 Nisan 2017'de etkisiz hale getirilen "Melati Zülfikar" kod isimli Volkan Bora ile Semra Güzel'in Irak'ta bulunan örgüte ait kamplarda örgüt üyelerine ait kamuflaj ile çekilmiş fotoğrafları bulunduğu, yine teröristlerin yaşamlarını sürdürdüğü çadırda PKK/KCK üyesi olan Volkan Bora ile sarılmış halde fotoğraflarının tespit edildiği belirtildi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturmada ifade veren "Ezel" kod adlı gizli tanığın Güzel hakkındaki terör örgütü üyesi olduğuna yönelik beyanı ve teşhis tutanağı ile Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasında ifade veren tanık Hasan D.'nin de beyanına yer verildi. Semra Güzel'in terör örgütüne ait kamplara gittiği ve örgüt üyesi Volkan Bora'dan gizli mesajlar aldığı kaydedildi. İddianamede, Güzel'in yurt dışına kaçmaya çalışırken tanınmamak için kılık değiştirmiş şekilde "Mehtap Şahan" ismine düzenlenmiş sahte kimlikle yakalandığı anlatıldı.