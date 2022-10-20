SON DAKİKA! PKK'nın gelini HDP'li Semra Güzel'in vekilliğinin düşürülmesi için flaş adım

2017'de Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terör örgütü üyesi Volkan Bora'nın şahsi cep telefonunda HDP Milletvekili Güzel ile fotoğraflarının bulunması üzerine Güzel hakkında soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma çerçevesinde başsavcılığın talebi üzerine Güzel'in dokunulmazlığı TBMM tarafından kaldırılmıştı. İfadesi alınmak üzere çıkarılan çağrıya cevap vermeyen ve adresinde bulunamayan Güzel hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Semra Güzel'in "terör örgüt üyesi olmak" ve "örgüt propagandası yapmak" suçlarından 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan eski HDP Milletvekili Leyla Güven'i Diyarbakır'daki evinde sakladığı da ortaya çıkmıştı. Semra Güzel, 2 Eylül'de yurt dışına kaçmak amacıyla İstanbul'dan Edirne'ye giderken sahte kimlikle ve kılık değiştirmiş olarak yakalanmıştı.

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