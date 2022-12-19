Bu sene yılbaşının Cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle tatil mevzusu gündeme geldi. Türkiye'de resmi tatil 1 Ocak 2022 Pazar günü kullanılacak. Memurlar, çalışanlar bu sene '30 Aralık Cuma yarım gün mü?' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Öğrenciler ise 30 Aralık'ta okullarda tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki, 30 Aralık 2022 Cuma okullar tatil mi, yarım gün mü? 2 Ocak 2023 Pazartesi resmi tatil mi, okullar açık olacak mı?
30 ARALIK VE 2 OCAK 2023 TATİL Mİ?
30 Aralık Cuma ve 2 Ocak Pazartesi resmi tatilden sayılmıyor. Bu tarihler arasında okullar açık olacak.
31 ARALIK YARIM GÜN MÜ?
2022 yılının son günleri yaklaşırken, 31 Aralık 2022 yılbaşı akşamı ve 1 Ocak 2023 tarihinin hangi güne geldiği merak ediliyor.
Buna göre; 31 Aralık 2022 Cumartesi gününe denk gelen yılbaşı akşamı resmi tatil değil. Fakat hafta sonu tatil yapan kamu, kurum ve kuruluşları bugün tatil olacak. 1 Ocak 2023 ise Pazar gününe denk geliyor. Resmi tatil takvimine göre, 1 Ocak tüm çalışanlar için tatil olacak.