Savcı Sayan'dan bomba iddia: CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu'ndan istifasını istedi

Son dakika haberi! 6'lı masadan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane'deki mağduriyet tiyatrosu sonrası perde arkasında yaşananlar tek tek ortaya çıkmaya başladı. A Haber canlı yayınında konuşan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, CHP kulislerinde konuşulan bomba bir iddiayı gündeme getirdi. Sayan, "Görüştüğüm CHP’li isimler Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu’ndan istifasını istediğini söyledi” dedi. Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'nu bir dahaki seçimlerde aday göstermeyeceğini söyleyen Sayan, Akşener'i de CHP'yi bölmekle suçladı.