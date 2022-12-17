Başkan Erdoğan toplu açılış töreninde duyurdu saatler sonra afiş asıldı: Yeni ismi Mardin Aziz Sancar Havalimanı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Mardin Havalimanı'nın adının Mardin Aziz Sancar Havalimanı olarak değiştirileceğini açıklamasının ardından havalimanı girişine yeni isminin bulunduğu afiş asıldı.
Başkan Erdoğan toplu açılış töreni ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Mardin'deki konuşmasında "Mardin'in medarıiftiharı, Nobel ödüllü Profesör Doktor Aziz Sancar"ın isminin Mardin Havalimanı'na verileceğini açıklamıştı.
Bunun üzerine Başkan Erdoğan kentten ayrılmadan önce, havalimanının girişine "Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı" yazılı afiş asıldı.