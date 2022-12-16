Oktay'dan CHP'li İmamoğlu'nun Saraçhane'deki mağduriyet tiyatrosuna sert tepki: "Kendine güvenen delikanlıca adaylığını ilan etsin"

Bizim bir yargı kararı hakkında beyanda bulunmamız mümkün değildir. Yargısal süreçler devam etmektedir. Yani karar henüz kesinleşmemiştir. Bu kararın daha istinaf ve Yargıtay aşamaları bulunmaktadır. Kararı verecek olan ne yürütme, ne TBMM ne de karalama siyasetiyle muhalefettir. Verilen kararda herhangi bir eksik veya yanlış varsa, bunun düzeltileceği yer yine yargı kademeleridir.

Mahkeme kararlarının arkasında "siyasi akıl" aramak, "siyasal akılsızlığın" ta kendisidir. Muhalefetin kendi içindeki Cumhurbaşkanı adaylığı kavgasına, bu mahkeme kararının alet edilmesi trajikomik bir görüntüdür.