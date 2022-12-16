Oktay'dan CHP'li İmamoğlu'nun Saraçhane'deki mağduriyet tiyatrosuna sert tepki: "Kendine güvenen delikanlıca adaylığını ilan etsin"

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane'de başlattığı mağduriyet tiyatrosuna sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Kendine güvenenleri, herhangi bir bahaneye sarılmadan delikanlıca adaylığını ilan edip meydana çıkmaya çağırıyoruz" dedi.
TBMM'de bütçe görüşmelerinin kapanış konuşmasını yapan Oktay, "Bizim bir yargı kararı hakkında beyanda bulunmamız mümkün değildir. Yargısal süreçler devam etmektedir. Yani karar henüz kesinleşmemiştir. Bu kararın daha istinaf ve Yargıtay aşamaları bulunmaktadır. Kararı verecek olan ne yürütme, ne TBMM ne de karalama siyasetiyle muhalefettir. Verilen kararda herhangi bir eksik veya yanlış varsa, bunun düzeltileceği yer yine yargı kademeleridir." ifadelerini kullandı.
Oktay'ın açıklamalarından satır başları:
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının, yargılandığı bir davada aldığı ceza üzerinden, gerek kamuoyunda gerekse Meclis'te konunun kendisiyle ilgisi olmayan bir gündem inşa edilmeye çalışıldığını gördük. Öncelikle şu hususları ifade etmek isterim: Anayasamızın "Yargı Yetkisi" başlıklı 9'uncu maddesinde, yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılmaktadır.