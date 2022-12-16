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    • 16.12.2022 21:41
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    • 16.12.2022 21:51
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    Oktay'dan CHP'li İmamoğlu'nun Saraçhane'deki mağduriyet tiyatrosuna sert tepki: "Kendine güvenen delikanlıca adaylığını ilan etsin"

    Son dakika haberi! CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane'de başlattığı mağduriyet tiyatrosuna sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Kendine güvenenleri, herhangi bir bahaneye sarılmadan delikanlıca adaylığını ilan edip meydana çıkmaya çağırıyoruz. Mahkeme kararlarının arkasında “siyasi akıl” aramak, “siyasal akılsızlığın” ta kendisidir. Muhalefetin kendi içindeki Cumhurbaşkanı adaylığı kavgasına, bu mahkeme kararının alet edilmesi trajikomik bir görüntüdür." dedi. TBMM'de bütçe görüşmelerinin kapanış konuşmasını yapan Oktay, "EYT ile ilgili çalışmamızı bu ay tamamlayıp, kamuoyuna açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Kendine güvenen delikanlıca adaylığını ilan etsin

    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane'de başlattığı mağduriyet tiyatrosuna sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Kendine güvenenleri, herhangi bir bahaneye sarılmadan delikanlıca adaylığını ilan edip meydana çıkmaya çağırıyoruz" dedi.

    TBMM'de bütçe görüşmelerinin kapanış konuşmasını yapan Oktay, "Bizim bir yargı kararı hakkında beyanda bulunmamız mümkün değildir. Yargısal süreçler devam etmektedir. Yani karar henüz kesinleşmemiştir. Bu kararın daha istinaf ve Yargıtay aşamaları bulunmaktadır. Kararı verecek olan ne yürütme, ne TBMM ne de karalama siyasetiyle muhalefettir. Verilen kararda herhangi bir eksik veya yanlış varsa, bunun düzeltileceği yer yine yargı kademeleridir." ifadelerini kullandı.

    Oktay'ın açıklamalarından satır başları:

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının, yargılandığı bir davada aldığı ceza üzerinden, gerek kamuoyunda gerekse Meclis'te konunun kendisiyle ilgisi olmayan bir gündem inşa edilmeye çalışıldığını gördük. Öncelikle şu hususları ifade etmek isterim: Anayasamızın "Yargı Yetkisi" başlıklı 9'uncu maddesinde, yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılmaktadır.

        Bizim bir yargı kararı hakkında beyanda bulunmamız mümkün değildir. Yargısal süreçler devam etmektedir. Yani karar henüz kesinleşmemiştir. Bu kararın daha istinaf ve Yargıtay aşamaları bulunmaktadır. Kararı verecek olan ne yürütme, ne TBMM ne de karalama siyasetiyle muhalefettir. Verilen kararda herhangi bir eksik veya yanlış varsa, bunun düzeltileceği yer yine yargı kademeleridir.

        Mahkeme kararlarının arkasında "siyasi akıl" aramak, "siyasal akılsızlığın" ta kendisidir. Muhalefetin kendi içindeki Cumhurbaşkanı adaylığı kavgasına, bu mahkeme kararının alet edilmesi trajikomik bir görüntüdür.

        Diyarbakır'da polis servis aracının geçişi sırasında, hain terör örgütü tarafından düzenlenen bombalı saldırı sonucu yaralanan polislerimize ve bir sivil vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin birlik ve beraberliğini hedef alan bu saldırılar tam tersine milleti birbirine kenetleyecektir. Terörle mücadele kararlılığımızı da perçinleyecektir.

        Anayasamızın 138. Maddesinde; Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılmasıyla ilgili soru sorulamayacağı, görüşme yapılamayacağı veya herhangi bir beyanda bulunulamayacağı; yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği açıkça hüküm altına alınmıştır.

        EYT AÇIKLAMASI
        EYT ile ilgili çalışmamızı bu ay tamamlayıp, kamuoyuna açıklayacağız.

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        Haberler Güncel Oktay'dan CHP'li İmamoğlu'nun Saraçhane'deki mağduriyet tiyatrosuna sert tepki: "Kendine güvenen delikanlıca adaylığını ilan etsin"
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