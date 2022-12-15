Son dakika haberi... Diyarbakır Mardin yolu üzeri canlı hayvan borsası yanında yolun sağ tarafına park etmiş halde bekleyen bombalı araç, polis çevik kuvvet aracının geçtiği sırada patlatıldı. 8 polis memurunun yaralandığı öğrenildi. 112, İtfaiye ve özel harekat olay yerine sevk edildi.
BOMBA DÜZENEKLİ OTOMOBİL
Bu sabah saat 05.00 sıralarında Diyarbakır- Mardin Karayolu üzerinde çevik kuvvet polis servis aracının geçişi sırasında bombalı araçla saldırı düzenlendi.
Çevik Kuvvet servis midibüsünün merkez Sur ilçesi Çarıklı Mahallesinde kurulan canlı hayvan pazarının bulunduğu bölgeden geçişi sırasında yola daha önceden park edilen bomba düzenekli otomobil patlatıldı.
Saldırısı sırasında devrilen midibüste bazı polis memurları yaralandı.