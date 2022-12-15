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    • 16.12.2022 06:26
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    • 16.12.2022 08:40
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    Son dakika: Diyarbakır'da polis servisine bombalı saldırı: 9 memur yaralandı

    Son dakika haberi... Diyarbakır- Mardin karayolu üzerinde seyir halinde olan çevik kuvvet servis midibüsünün geçişi sırasında, yol kenarına daha önceden park edilen bomba düzenekli araç patlatıldı. Diyabarkır Valisi Ai İhsan Su, saldırı bölgesinde incelemelerde bulundu. Vali Su, saldırıda yaralanan 9 polis memurundan 7'sinin taburcu olduğunu açıkladı. İçişleri Bakanı süleyman Soylu, saldırının faili olduğu belirlenen 2 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

    takvim.com.tr
    Diyarbakır’da bombalı saldırı!

    Son dakika haberi... Diyarbakır Mardin yolu üzeri canlı hayvan borsası yanında yolun sağ tarafına park etmiş halde bekleyen bombalı araç, polis çevik kuvvet aracının geçtiği sırada patlatıldı. 8 polis memurunun yaralandığı öğrenildi. 112, İtfaiye ve özel harekat olay yerine sevk edildi.

    BOMBA DÜZENEKLİ OTOMOBİL
    Bu sabah saat 05.00 sıralarında Diyarbakır- Mardin Karayolu üzerinde çevik kuvvet polis servis aracının geçişi sırasında bombalı araçla saldırı düzenlendi.

    Çevik Kuvvet servis midibüsünün merkez Sur ilçesi Çarıklı Mahallesinde kurulan canlı hayvan pazarının bulunduğu bölgeden geçişi sırasında yola daha önceden park edilen bomba düzenekli otomobil patlatıldı.

    Saldırısı sırasında devrilen midibüste bazı polis memurları yaralandı.

        YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
        Saldırı ihbarının ardından bölgeye güvenlik güçleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, çevre güvenliğini sağlarken, yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

        DİYARBAKIR VALİLİĞİ: 9 YARALI
        Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, bugün sabah saat 05.10 sıralarında göreve giden Çevik Kuvvet minibüsüne geçişi esnasında yol kenarına park edilmiş araç patlatılmak suretiyle terör saldırısı yapıldığı belirtildi.

        Açıklamada, zırhlı Polis Minibüsü içerisinde bulunan 9 kişi kontrol amaçlı hastanelere sevk edilmiş olup, herhangi bir hayati tehlikeleri bulunmamakta olduğu ifade edildi.

            Konuya ilişkin 2 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.

            BAKAN SOYLU: 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
            İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da Çevik Kuvvet servis midibüsünün geçişi sırasında bombalı araçla düzenlenen saldırı ile ilgili 2 şüphelinin gözaltına alındığı açıkladı.

            Servis midibüsünde bulunan polislerin tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü bilgisini de paylaşan Bakan Soylu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
            "Diyarbakır'da göreve giden polis aracımız geçerken 05.10'da park halindeki araçta patlama meydana gelmiştir. Tedbiren polis arkadaşlarımız hastaneye götürülmüşler ve ayakta tetkikleri yapılmıştır. Olayın faili olduğu değerlendirilen iki kişi gözaltına alınmıştır."

            YARALILARIN SON DURUMU NASIL?
            Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saldırıya ilişkin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Diyarbakır'da polislerimizi taşıyan servis aracının yanında başka bir aracın patlaması sonucu 8 polisimiz yaralanmıştır. Görevlendirilen ambulanslarla hastanelere nakledilen yaralılarımızın genel durumları iyi. Çok geçmiş olsun" dedi.

            HAİN SALDIRIYA TEPKİ: FAİLLER CEZASIZ KALMAYACAK
            Diyarbakır'da pols memurlarını taşıyan servise düzenlenen han saldırıya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sert tepki gösterdi.

            "Diyarbakır'daki bombalı saldırıyı lanetliyoruz" diyen Sözcü Kalın, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptıı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

            "Yaralanan polis kardeşlerimize geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum. Failler cezasız kalmayacak. Ülkemizin huzur ve güvenliğine kastedenler bunun bedelini ödeyecek."

            Düzenlenen bu bombalı saldırıda yaralı polis memuru var. Onlar da bölgeye gelen ambulans ekipleri tarafından askeri hastaneye sevk edildi. Olay yerinde şuanda inceleme yapılıyor.
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                Haberler Güncel Son dakika: Diyarbakır'da polis servisine bombalı saldırı: 9 memur yaralandı
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