YARALILARIN SON DURUMU NASIL?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saldırıya ilişkin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Diyarbakır'da polislerimizi taşıyan servis aracının yanında başka bir aracın patlaması sonucu 8 polisimiz yaralanmıştır. Görevlendirilen ambulanslarla hastanelere nakledilen yaralılarımızın genel durumları iyi. Çok geçmiş olsun" dedi.

HAİN SALDIRIYA TEPKİ: FAİLLER CEZASIZ KALMAYACAK

Diyarbakır'da pols memurlarını taşıyan servise düzenlenen han saldırıya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sert tepki gösterdi.

"Diyarbakır'daki bombalı saldırıyı lanetliyoruz" diyen Sözcü Kalın, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptıı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Yaralanan polis kardeşlerimize geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum. Failler cezasız kalmayacak. Ülkemizin huzur ve güvenliğine kastedenler bunun bedelini ödeyecek."

Düzenlenen bu bombalı saldırıda yaralı polis memuru var. Onlar da bölgeye gelen ambulans ekipleri tarafından askeri hastaneye sevk edildi. Olay yerinde şuanda inceleme yapılıyor.