6 yaşındaki çocuğa istismar davası! Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel tutuklandı | Babanın ifadesi ortaya çıktı

"BAŞKA ÇOCUKLARLA BİRLİKTE KADİR'İN YANINA GİDİYORDU"

Kadir İstekli'nin 25 yıldan bu yana vakfın talebesi olduğunu söyleyen Yusuf Ziya Gümüşel, "Şu anda da vakıfta fahri okutman olarak çalışmaktadır. Ben ve Kadir İstekli Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı personel değiliz. Memur sıfatımız da yoktur. Kızım bana eşinden ayrılmak istediği hakkında bir şey anlatmadı. Kızımın dosyaya verdiği gelinlik şeklindeki giysiyi hafızlığa başladığında ben hediye olarak almıştım. Kolyeyi de ben almıştım. Kızım 6 yaşındayken Kadir'in herhangi bir evi yoktu. Kızım başka çocuklarla birlikte ve benim kontrolüm altında Kadir'in yanına gidiyordu. Ancak ağabeyi Muhammet Sıddık da yanında oluyordu" dedi.

"PSİKİYATRİ DOKTORUNA GİTTİ"

Suçlamaları kabul etmeyen Gümüşel, "Kızım bana evden taşınmak istediğine dair bir şey söylemedi. Ancak eşi bana yaklaşık 1-2 ay kadar önce müştekinin farklı adresteki bir eve taşınmak istediğini yanımızdan uzaklaşmak istediğini söyledi. Yaklaşık 4-5 ay önce kızım annesiyle birlikte bir psikiyatri doktoruna gittiğini biliyorum. Kadir İstekli isimli kişi benim talebemdi" dedi.