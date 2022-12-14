EYT'de YAŞSIZ emeklilik kulislerde! 48-52 sınırı olmayacak mı? Talimat verildi! 5.000 prim+ 1999 öncesi sigortalılara EYT'de YEPYENİ sayfa! 4a,4b,4c'liler...

İşte EYT'ye dair öne çıkan açıklamaları;

TEKNİK SORUNLA YAŞ ARASINDAKİ İLİŞKİ...

EYT'lilere ilişkin olarak Bilgin "Teknik sorunla yaş arasındaki ilişki nasıl kuruldu bilmiyorum ama teknik sorun adı üzerinde kayıtlarla ilgili sorunlar var. Sorunların çözüldüğünü söylüyoruz, bir sorun var değil, altyapıyı oluşturuyoruz. Yani istifade edecek insanların tamamını kapsayacak bir düzenleme yapıyoruz" dedi.