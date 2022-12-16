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    • 16.12.2022 16:16
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    • 16.12.2022 16:33
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    CHP'li İBB'nin iştirakı İSPARK'tan büyük zam! Aracı olan İstanbullu dikkat! Yeni yıldan itibaren yüzde 60 zam

    Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelmesinin ardından son 3 yılda ciddi boyutlarda zarar eden İSPARK tarafından işletilen otopark ücretlerine yüzde 60 zam yapıldı. İSPARK ile ilgili Sayıştay'ın 2021 yılı mali denetim raporunda milyonlarca lira zarar ettiği belirtilirken, şirketin iflas edeceğinin sinyallerini verilmişti.

    takvim.com.tr
    CHP’li İBB’nin iştirakı İSPARK’tan büyük zam!

    İBB Meclisi aralık ayı toplantısının dördüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.

    Meclis toplantısında 2023 Yılı Ücret Tarife Teklifleri kapsamında, İSPARK otopark ücretlerine zam konusu görüşüldü.

    YÜZDE 100 İSTENDİ, YÜZDE 60 UYGUN GÖRÜLDÜ

    İBB yönetimi, İSPARK otopark ücretlerine yüzde 100 zam isterken, komisyonlar tarafından teklif revize edilerek yüzde 60 zam yapılması uygun görüldü.

    Bu kapsamda kapalı katlı otoparklar ve açık otoparklarda, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Şişli, Üsküdar, Ataşehir, Bakırköy, Beykoz, Bayrampaşa, Bahçelievler, Eyüpsultan, Güngören, Kartal, Kağıthane, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Zeytinburnu, Tuzla ve Ümraniye'de araçlar için 1 saate kadar olan ücret 17,50 liradan 28 liraya yükseltildi.

        Aynı ilçelerde yol kenarı otoparklarında da araçlar için 1 saate kadar olan ücret 18 liradan 28 liraya çıkarıldı.

        Kapalı katlı otoparklar ve açık otoparklar ile yol kenarı otoparklarında Adalar, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Sancaktepe, Silivri, Sultangazi, Sultanbeyli ve Şile ilçelerinde 12,50 lira olan 1 saatlik park ücreti 20 liraya yükseltildi.

        İSPARK taksi duraklarında ise taksilerin giriş çıkışları 5,50 liradan 8 liraya, 1 gün beklemesi ise 21 liradan 33 liraya çıkarıldı.

        Tarife, 1 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olacak.

        İSPARK İFLASIN EŞİĞİNDE!
        Sayıştay 2021 yılı mali denetim raporunu yayınladı. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı en büyük şirketlerden biri olan İSPARK'a ilişkin hazırlanan rapor gerçeği ortaya çıkardı.

        Megakentin birçok noktasında otoparkları bulunan, bazı ana arterlerde de ücretli park hizmeti sunan İSPARK'ın geçtiğimiz yıl 21 milyon 724 bin lira zarar ettiği belirlendi.

        Öte yandan raporda sermaye ve yedek akçeler toplamının tamamının karşılıksız kalarak eksi bakiye verdiğinin altı da çizildi.

            'PANDEMİ NEDENİ İLE GELİRİMİZ DÜŞTÜ'
            İSPARK bu denetim tespitine ilişkin yaptığı savunmada, Sayıştay'a pandemi nedeniyle 2020-2021 arası müşteri sayısını ciddi şekilde düştüğünü, sokağa çıkma yasakları ve pandemi önlemleri neticesinde 2020 ve 2021 yıllarında toplamda 135,5 milyon gelir kaybı yaşadıklarını bildirdi.

            Yayınlanan raporda, şirketin 3 yıllık dönem kar ve zararları ile öz kaynak değişim tutarları şu şekilde yer aldı:

            "SERMAYEDEKİ ERİME 2019'DA BAŞLADI"
            Ancak Sayıştay raporunda İSPARK'taki erimenin 2019'da başladığı belirtilerek şöyle denildi: "Sermayedeki eriyişin pandemi ilanı öncesi dönemde 2019 yılı sonu itibariyle gerçekleşen -34.559.727,43 TL dönem zararı ile başladığı görülmektedir. Dolayısıyla koronavirüs salgınının şirket faaliyetleri üzerinde olumsuz etkisinin olduğunu söylemek mümkün olmakla birlikte, meydana gelen zararları doğrudan salgın tedbirlerine bağlamak da mümkün değildir."

            ŞİRKETİN İFLASI İSTENECEK
            Sayıştay raporunda, Türk Ticaret Kanunu'na atıf yapılarak, şirketin aktif toplamının borcunu karşılamaya yetmediğinin anlaşılması halinde yönetim kurulunun bu durumu şirket merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesine bildirerek şirketin iflasını isteyeceği kaydedildi.

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            Haberler Güncel CHP'li İBB'nin iştirakı İSPARK'tan büyük zam! Aracı olan İstanbullu dikkat! Yeni yıldan itibaren yüzde 60 zam
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