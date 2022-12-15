6'lı masada AGD çatlağı! Temel Karamollaoğlu'ndan 'Saraçhane' kararı...

"HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILMIŞTIR"

"Biz, geçmişte olduğu gibi bugün de ecdadımızdan bize emanet bırakılan inanç ve ahlaki değerlere sahip çıkacağız. Asırlardır süre gelen vakıf geleneği ile çalışmalar yapan güzide kuruluşumuzun şahsı maneviyatına yapılan saldırı ve saygısızlığı asla kabul etmiyoruz. Yapılan hakaretler ve gereksiz ithamlar için hukuki süreç başlatılmıştır."

BİR BOMBA DA TEMEL KARAMOLLAOĞLU'NDAN

Yaşananlar sonrası 6'lı masayı sallayacak bir gelişme daha yaşandı.

SARAÇHANE'DEKİ TOPLANTIYA KATILMIYOR

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu 6'lı masa liderlerinin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Ekrem İmamoğlu'na verilen mahkumiyet cezası ile ilgili bugün saat Saraçhane'de gerçekleştireceği toplantıya katılmayacağını duyurdu.