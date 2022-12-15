Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 15.12.2022 17:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.12.2022 17:23
    ABONE OL

    6'lı masada AGD çatlağı! Temel Karamollaoğlu'ndan 'Saraçhane' kararı...

    6'lı masanın adaylık meselesi her gün yeni kriz doğuruyor. CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya TBMM'de bazı dernekleri 'tacizci ve tecavüzcü' diyerek hedef aldı. CHP'li kayanın saydığı dernekler arasında Anadolu Gençlik Derneği'nin olması Saadet Partisi'nin tepkisi çekti. Anadolu Gençlik Derneği CHP'li Yıldırım Kaya'ya dava açacaklarını duyurdu. Flaş bir gelişme daha yaşandı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu 6'lı masa liderlerinin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Ekrem İmamoğlu'na verilen mahkumiyet cezası ile ilgili bugün saat Saraçhane'de gerçekleştireceği toplantıya katılmayacağını duyurdu.

    takvim.com.tr
    6’lı masada AGD çatlağı!

    6'lı masanın yaşadığı kaosa her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor.

    CHP VAKIFLARI HEDEF ALDI
    Geçtiğimiz gün Meclis'te açıklamalarda bulunan CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya; TBMM Genel Kurulu'nda vakıf ve dernekleri hedef aldı.

    Yıldırım Kaya; aralarında Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Anadolu Gençlik Derneği (AGD), Milli Gençlik Vakfı (MGV), İlim Yayma Cemiyeti, Ensar, Hayrat Vakfı ve Birlik Vakfı'nın da bulunduğu vakıf ve derneklerin isminin yazılı olduğu dövizi göstererek, "Milli Eğitim Bakanlığı çocuklara tecavüzlerle anılan bu tarikatlarla, bu vakıflarla protokoller imzalıyor" ifadelerini kullandı.



    CHP VE SAADET BİRBİRİNE GİRDİ
    CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın Anadalu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı'nı hedef alması CHP ve Saadet Partisi arasında büyük gerginliğe neden oldu.



    SAADET PARTİSİ İZMİR İL BAŞKANI MUSTAFA ERDURAN: ALLAH BELANIZI VERSİN
    Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Mustafa Erduran "Allah belanızı versin" diyerek çok sert tepki gösterdi. Erduran sosyal medya hesabından, "CHP'li Anadolu Gençlik derneğimizi tecavüzcü dernek olarak gösterip iftira atan "CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya" Allah senin belanı versin" ifadelerini kullandı.




    "HADSİZE HADDİ MUTLAKA BİLDİRİLEÇEKTİR"
    Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Mustafa Erduran twitinin devamında ise CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'yı etiketleyerek "Bu hadsize haddi mutlaka bildirilecektir" dedi.



        SAADET PARTİSİ KAYSERİ İL BAŞKANI BAKİ ÇOŞKUN: HADDİNİZİ BİLİN
        CHP'nin provokatif söylemine bir başka tepki de Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Baki Çoşkun'dan geldi. Baki Çoşkun sosyal medya hesabından, "Anadolu Gençlik Derneği/Milli Gençlik Vakfı bu ülkenin yüz akıdır. 50 yıllık geçmişinde tek bir leke bulunmayan Milli Görüşün temel taşıdır. Kimsenin ahlaksızca saldırısına müsaade etmeyiz. Haddinizi bilin... " dedi.

        AGD DAVA AÇIYOR
        Yaşananlar sonrası Saadet Partisi'ne yakın Anadolu Gençlik Derneği (AGD), CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'ya dava açacağını duyurdu.

        Anadolu Gençlik Derneği, derneklerini tecavüzle suçlayan Yıldırım Kaya'nın kendilerinden özür dilemediği gerekçesiyle dava açılacağını açıkladı. Açıklamada "Yapılan hakaretler ve gereksiz ithamlar için hukuki süreç başlatılmıştır" denildi.

        "YILDIRIM KAYA, SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINA İFTİRA ATTI"
        Anadolu Gençlik Derneği'nin açıklaması şöyle:

        "CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya TBMM'de kürsü dokunulmazlığının arkasına sığınarak milletimizin meclis kürsüsünden, içerisinde Anadolu Gençlik Derneği'mizin de bulunduğu sivil toplum kuruluşlarına iftira atan, bu kuruluşları zan altında bırakan asılsız ve ağır ithamlarda bulunmuştur."

        "SARFETTİĞİ HAKARETLERDEN GERİ ADIM ATMADI"
        "Milletimizin bağrından çıkan Anadolu Gençlik Derneğimize yapılan ağır itham ve hakaretlere gelen tepkiler üzerine yine TBMM kürsüsünden 'Anadolu Gençlik Derneği bu işin dışında' minvalinde açıklama yapmış ancak sarfettiği hakaretlerden geri adım atmamıştır."

        "HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILMIŞTIR"
        "Biz, geçmişte olduğu gibi bugün de ecdadımızdan bize emanet bırakılan inanç ve ahlaki değerlere sahip çıkacağız. Asırlardır süre gelen vakıf geleneği ile çalışmalar yapan güzide kuruluşumuzun şahsı maneviyatına yapılan saldırı ve saygısızlığı asla kabul etmiyoruz. Yapılan hakaretler ve gereksiz ithamlar için hukuki süreç başlatılmıştır."

        BİR BOMBA DA TEMEL KARAMOLLAOĞLU'NDAN
        Yaşananlar sonrası 6'lı masayı sallayacak bir gelişme daha yaşandı.

        SARAÇHANE'DEKİ TOPLANTIYA KATILMIYOR
        Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu 6'lı masa liderlerinin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Ekrem İmamoğlu'na verilen mahkumiyet cezası ile ilgili bugün saat Saraçhane'de gerçekleştireceği toplantıya katılmayacağını duyurdu.

            Karamollaoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Önceden planlanan ve tehir etme durumumuzun olmadığı bir hastane randevum nedeniyle Saraçhane'de gerçekleştirilecek anlamlı programa katılamıyorum. Orada bulunan herkese canı gönülden selamlarımı iletiyorum. Hepimizin ortak talebi; önce adalet, her daim adalet, herkese adalet" dedi.

            6'LI MASA MAĞDURİYET TİYATROSU SONRASI SARAÇHANE'DE TOPLANIYOR

            Dün YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 7 ay 15 gün ceza alan Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane'de giriştiği mağduriyet algısına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de öncülük etti.


            İmamoğlu ve Akşener'in karara rağmen verdiği mutluluk pozları adaylık için girişilen tiyatronun en büyük kanıtlarından biri olurken 'Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik adaylık operasyonu' olarak da yorumlandı. O esnada Almanya'da pasaport kuyruğunda şov yapan Kemal Kılıçdaroğlu yaşananlar sonrası özel jetle Türkiye'ye dönerken bugün 6'lı masa Saraçhane'de toplanma kararı aldı.

            Öte yandan sabah saatlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklama Akşener-İmamoğlu tezgahının itirafı gibi oldu. Kılıçdaroğlu, Ahmet Davutoğlu'nun kendisini arayıp Ekrem İmamoğlu'na destek olmaya gideceğini belirttiğini ancak Meral Akşener'in kendisini aramadığını söyledi.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            İmamoğlu’nun tiyatrosuna: Böyle aptallık olabilir mi?
            Haberler Güncel 6'lı masada AGD çatlağı! Temel Karamollaoğlu'ndan 'Saraçhane' kararı...
                SON DAKİKA