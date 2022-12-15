6'lı masada AGD çatlağı! Temel Karamollaoğlu'ndan 'Saraçhane' kararı...

6'lı masanın yaşadığı kaosa her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor.
CHP VAKIFLARI HEDEF ALDI
Geçtiğimiz gün Meclis'te açıklamalarda bulunan CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya; TBMM Genel Kurulu'nda vakıf ve dernekleri hedef aldı.
Yıldırım Kaya; aralarında Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Anadolu Gençlik Derneği (AGD), Milli Gençlik Vakfı (MGV), İlim Yayma Cemiyeti, Ensar, Hayrat Vakfı ve Birlik Vakfı'nın da bulunduğu vakıf ve derneklerin isminin yazılı olduğu dövizi göstererek, "Milli Eğitim Bakanlığı çocuklara tecavüzlerle anılan bu tarikatlarla, bu vakıflarla protokoller imzalıyor" ifadelerini kullandı.
CHP VE SAADET BİRBİRİNE GİRDİ
CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın Anadalu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı'nı hedef alması CHP ve Saadet Partisi arasında büyük gerginliğe neden oldu.
SAADET PARTİSİ İZMİR İL BAŞKANI MUSTAFA ERDURAN: ALLAH BELANIZI VERSİN
Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Mustafa Erduran "Allah belanızı versin" diyerek çok sert tepki gösterdi. Erduran sosyal medya hesabından, "CHP'li Anadolu Gençlik derneğimizi tecavüzcü dernek olarak gösterip iftira atan "CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya" Allah senin belanı versin" ifadelerini kullandı.
"HADSİZE HADDİ MUTLAKA BİLDİRİLEÇEKTİR"
Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Mustafa Erduran twitinin devamında ise CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'yı etiketleyerek "Bu hadsize haddi mutlaka bildirilecektir" dedi.