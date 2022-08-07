15 Temmuz'un kilit ismi CIA ajanı Henri Barkey’den Osman Kavala itirafı!

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde yer almakla suçlanan ve yakalama kararı bulunan eski CIA danışmanı Henri Barkey ve Osman Kavala'nın darbe girişiminden hemen sonra 18 Temmuz 2016 tarihinde bir akşam yemeğinde buluştukları hazırlanan iddianamede yer almıştı.
OSMAN KAVALA İLE GÖRÜŞME
İddianamede şu ifadeler kullanılmıştı: "Mehmet Osman Kavala'nın, darbe girişiminden hemen sonra 18 Temmuz 2016 tarihinde şüpheli Henri J. Barkey ve Splendid Otel'deki toplantıya katılan Sylvia Tiryaki, Marwa Daoudy ile Beyoğlu İlçesi'ndeki Karaköy Lokantası'nda akşam yemeğinde görüştükleri, sonrasında da şüpheli Henri J. Barkey'in yurtdışına çıktığı tespit edilmiştir."
BARKEY, ÖNCE İSİM VERMEDİ!
Barkey, "casusluk" suçlaması yöneltilmesine gerekçe olarak gösterilen akşam yemeğine ilişkin olarak yıllar sonra bir açıklama yapmış, "Ben o gece tanınmış bir Türk gazeteciyle yemekteydim ama Türkiye'deki durum göz önüne alındığında bu kişinin kim olduğunu açıklamam doğru değil diye düşünüyorum. Bu yüzden açıkçası haksız ve uydurulmuş ayak oyunlarının bir parçası olmayı ret ettiğimden şimdiye kadar açıklamadım; kendisi isterse yapabilir tabii" demişti.