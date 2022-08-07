15 Temmuz'un kilit ismi CIA ajanı Henri Barkey’den Osman Kavala itirafı!

SONRA İTİRAF ETTİ

Eski CIA danışmanı Henri Barkey, 15 Temmuz darbe girişiminden hemen sonra Osman Kavala ile bir lokantada görüştüklerine yönelik ifadeler ve çıkan haberlerle ilgili olarak ilk kez bir itirafta bulundu. Resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada Barkey, Kavala ile görüştüklerini ve yemek yediği Türk gazetecinin ismini de itiraf ederek şunları söyledi:

"Türk medyasında son günlerde çıkan haberler ile alakalı bir açıklama yapmak istedim. 18 Temmuz 2016 akşamı Karaköy Lokantası'nda arkadaşım, gazeteci Aslı Aydıntaşbaş ile başbaşa yemek yemek için gittim. Aynı akşam sivil toplum lideri Osman Kavala ile Karaköy Lokantası'nda tesadüfen karşılaştık. Kendisi ile birkaç dakika sohbet ettikten sonra Aslı Aydıntaşbaş ile yemeğe oturdum. 2018 itibarıyla AKP medyası, Osman Kavala ile yaşadığım bu tesadüf karşılaşmayı büyük bir komploya çevirdi. Ekim 2020'de ise savcılık absürt ve uydurma bir iddianame ile Sayın Kavala ve beni darbe planlamak ile suçladı. O tarih itibarıyla Sayın Kavala halihazırda hapisteydi ve bu yine iddianame tutukluluk halinin devam etmesi için kullanılan bir hileydi. Gerçekleri inkar etmek için hakikati değiştirmez. Basit bir akşam yemeğinin bile böyle büyük bir tartışma konusu haline gelmesi, Türkiye'deki gidişatın ne kadar üzücü olduğunun bir ispatıdır."