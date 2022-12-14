Kılıçdaroğlu'nun 'adaylık elden gidiyor' telaşı! Ayağının tozuyla İmamoğlu'na vetoyu çekti: 16 milyona hizmet etmeye devam et

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar açıklandı. İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün mahkumiyet verdi.
Mahkemenin verdiği bu karar, 2023 emelleri doğrultusunda uzun bir zamandır İstanbul'a ve İstanbulluya hizmeti bir kenara bırakan İmamoğlu cephesi tarafından adaylığa zemin olarak kullanılmaya başlandı.
AKŞENER BOŞUNA SARILMAZ! ADAYLIK İLANI: "2023 YILINDA HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK"
Kılıçdaroğlu'nu her seferinde veto eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İmamoğlu'na sarılarak 'destek' mesajı verdi, genel başkanının Almanya'da oluşunu fırsat bilen Ekrem İmamoğlu da "2023 yılında her şey çok güzel olacak" ifadeleriyle açık açık adaylığını ilan etti.
Yaşananlar sonrası CHP lideri kendi mahallesinde eleştirilerin hedefi haline geldi.
Davanın tarihi aylar öncesinden belli olmasına rağmen Almanya yoluna revan olan Kılıçdaroğlu, yaşananlar sonrasında özel jet ile İstanbul'a geri dönmek zorunda kaldı.
CHP lideri, İmamoğlu ile telefonda 2 kez görüştüğünü söyleyip, "Sonuna kadar adaleti savunacağız" dedi.