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    • 15.12.2022 03:08
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    Kılıçdaroğlu'nun 'adaylık elden gidiyor' telaşı! Ayağının tozuyla İmamoğlu'na vetoyu çekti: 16 milyona hizmet etmeye devam et

    Ekrem İmamoğlu'nun Meral Akşener'den destek alarak giriştiği mağdur edebiyatlı adaylık tiyatrosu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu panikletti. Almanya'ya düzenlediği icazet seferini yarıda bırakarak özet jetle İstanbul'a ayak basan Kılıçdaroğlu'nu 'adaylık elden gidiyor' telaşı sardı. CHP lideri, ayağının tozuyla İmamoğlu'na vetoyu çekti "16 milyona hizmet etmeye devam et" mesajı verdi. Takvim.com.tr detayları sizler için ele aldı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Ayağının tozuyla İmamoğlu’na vetoyu çekti!

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar açıklandı. İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün mahkumiyet verdi.

    Mahkemenin verdiği bu karar, 2023 emelleri doğrultusunda uzun bir zamandır İstanbul'a ve İstanbulluya hizmeti bir kenara bırakan İmamoğlu cephesi tarafından adaylığa zemin olarak kullanılmaya başlandı.

    AKŞENER BOŞUNA SARILMAZ! ADAYLIK İLANI: "2023 YILINDA HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK"
    Kılıçdaroğlu'nu her seferinde veto eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İmamoğlu'na sarılarak 'destek' mesajı verdi, genel başkanının Almanya'da oluşunu fırsat bilen Ekrem İmamoğlu da "2023 yılında her şey çok güzel olacak" ifadeleriyle açık açık adaylığını ilan etti.

    Yaşananlar sonrası CHP lideri kendi mahallesinde eleştirilerin hedefi haline geldi.

    Davanın tarihi aylar öncesinden belli olmasına rağmen Almanya yoluna revan olan Kılıçdaroğlu, yaşananlar sonrasında özel jet ile İstanbul'a geri dönmek zorunda kaldı.

    CHP lideri, İmamoğlu ile telefonda 2 kez görüştüğünü söyleyip, "Sonuna kadar adaleti savunacağız" dedi.

        'ADAYLIK ELDEN GİDİYOR' TELAŞI! İMAMOĞLU'NA '16 MİLYONA HİZMET ET' MESAJI
        Saraçhane'de sergilenen mağdur edebiyatlı adaylık tiyatrosunun etkileri sürerken apar topar Türkiye'ye dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da 'adaylık elden gidiyor' telaşı sardı.

        Kılıçdaroğlu ayağının tozuyla İmamoğlu'na vetoyu çekti



        İmamoğlu ile bir araya gelen Kılıçdaroğlu, kameralar karşısında CHP'li İBB Başkanı'na ithafen "Sayın Başkan moralini bozma, gülümsemeni sürdür, 16 milyona hizmet et" dedi.

        YOLUMDAN ÇEKİL!
        Bu durum, Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na yönelik 'Görevine devam et, yolumdan çekil" mesajı verdiğine dair yorumları da beraberinde getirdi.

        Bilindiği üzere Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun adaylık faaliyetlerinden rahatsız oluyor, 'Belediye başkanları görevine devam etmeli', 'Ya bana katılın ya da yolumdan çekilin' çıkışlarıyla tepkisini dile getiriyor.



        KILIÇDAROĞLU'NA ALMANYA KETENPERESİ
        Tüm bu gelişmeler ışığında bir soru oldukça önem kazanıyor.

        Ekrem İmamoğlu'nun davasının olduğu gün Kemal Kılıçdaroğlu'nu hangi akıl Almanya'ya gönderdi?

        Bu muammanın gölgesinde, Ekrem İmamoğlu - Meral Akşener ittifakı uygun zemini yakalayıp Kılıçdaroğlu'nun elinden adaylığı deyim yerindeyse 'tereyağından kıl çeker gibi" aldı.

        Bu siyasal facianın farkına geç varan Kılıçdaroğlu, apar topar Türkiye'ye dönüp Ekrem İmamoğlu'na "16 milyon insana (İstanbul'a) hizmet etmeye devam et" şeklinde adaylık vetosu çekse de nafile.

            "ADAYLIĞI ELİNDEN ALDILAR KILIÇDAROĞLU"
            Konuya ilişkin gazeteci Nihat Genç'tem manidar bir çıkış geldi.

            Genç, "Almanya'dan çabuk dön Kılıçdaroğlu... İmamoğulları, Akşenerler arkandan dümen çevirip darbe yapıp bir günde Cumhurbaşkanlığı adaylığını elinden aldılar, yarına kalmaz, yetiş, malı götürdüler!" dedi.
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            Haberler Güncel Kılıçdaroğlu'nun 'adaylık elden gidiyor' telaşı! Ayağının tozuyla İmamoğlu'na vetoyu çekti: 16 milyona hizmet etmeye devam et
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