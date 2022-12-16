"Türkiye'nin İlk Yerli Tasarım Lokomotif Motoru" tanıtıldı! "Yüzde 100 ülkemize ait ilk ve tek"

Cumhuriyet Halk Partisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile teknolojiyi yurt dışındaki danışmanlardan öğrenirken Türkiye yerli ve milli teknolojileri tek tek hizmete almaya devam ediyor. Lokomotif için Türkiye'de sıfırdan tasarlanan ve üretilen, aynı zamanda lisans hakları da TÜBİTAK'ta olan ilk motor olma özelliği taşıyan "Özgün Motor" tanıtıldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin raylı sistemlerde ihtiyacını karşılayan ve ihraç eden konumuna geldiğini belirterek, "Bugün tanıtımını yaptığımız Özgün Motor, ülkemizde sıfırdan tasarlanan ve üretilen, aynı zamanda lisans hakları da yüzde 100 ülkemize ait olan ilk ve tek lokomotif motoru özelliğini taşıyor." dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü'nde (RUTE) düzenlenen "160 Serisi Özgün Motor Ailesi Lansmanı"na katılan Varank, neredeyse her gün yüksek teknoloji ve ileri tasarım becerileri gerektiren yeni başarı hikayelerini kamuoyuyla paylaştıklarını söyledi.
Raylı sistemlerde sadece kullanıcı olmaktan öte kendi ihtiyacını karşılayan ve geliştirdiği teknolojiyi ihraç eden ülke konumuna gelmek istediklerine dikkati çeken Varank, Uzak Doğu'daki bir ülkenin milli otomobil projesinin testlerinin yanı sıra Ford Otosan, Hyundai ve BMC'nin bazı testlerini 2020'de kurulan "Motor Mükemmeliyet Merkezi"nde gerçekleştirdiklerinin altını çizdi.
"TÜRKİYE ÖNCÜ ÜLKELERDEN BİRİ HALİNE GELEBİLİR"
Bakan Varank, Türkiye'nin yürüttüğü AR-GE projeleriyle motor teknolojilerinin yerli olarak geliştirmesinde çok önemli seviyelere ulaştığını vurgulayarak, "Bugün tanıtımını yaptığımız Özgün Motor, ülkemizde sıfırdan tasarlanan ve üretilen, aynı zamanda lisans hakları da yüzde 100 ülkemize ait olan ilk ve tek lokomotif motoru özelliğini taşıyor. Burada üretilen motorun yüzde 100'ü burada geliştirildi, parçalarının yüzde 90'ı ülkemizde üretildi. Tam 3 bin 600 farklı parçası bulunuyor." diye konuştu.
Motorun 8, 12 veya 16 silindirli olarak 2 bin 700 beygire kadar 3 farklı konfigürasyonda üretilebileceğini aktaran Varank, seri üretimin Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. (TÜRASAŞ) tarafından gerçekleştirileceğini ve kullanımının yaygınlaştırılacağını anlattı.