"Türkiye'nin İlk Yerli Tasarım Lokomotif Motoru" tanıtıldı! "Yüzde 100 ülkemize ait ilk ve tek"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin raylı sistemlerde ihtiyacını karşılayan ve ihraç eden konumuna geldiğini belirterek, "Bugün tanıtımını yaptığımız Özgün Motor, ülkemizde sıfırdan tasarlanan ve üretilen, aynı zamanda lisans hakları da yüzde 100 ülkemize ait olan ilk ve tek lokomotif motoru özelliğini taşıyor." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü'nde (RUTE) düzenlenen "160 Serisi Özgün Motor Ailesi Lansmanı"na katılan Varank, neredeyse her gün yüksek teknoloji ve ileri tasarım becerileri gerektiren yeni başarı hikayelerini kamuoyuyla paylaştıklarını söyledi.

Raylı sistemlerde sadece kullanıcı olmaktan öte kendi ihtiyacını karşılayan ve geliştirdiği teknolojiyi ihraç eden ülke konumuna gelmek istediklerine dikkati çeken Varank, Uzak Doğu'daki bir ülkenin milli otomobil projesinin testlerinin yanı sıra Ford Otosan, Hyundai ve BMC'nin bazı testlerini 2020'de kurulan "Motor Mükemmeliyet Merkezi"nde gerçekleştirdiklerinin altını çizdi.