Başkan Erdoğan'dan provokatör Kılıçdaroğlu'na sert tepki: PKK'nın kaçırdığı 12-13 yaşındaki kızlarımız için de aynı tepkiyi bekliyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Erdoğan toplantıda alınan kararlara ilişkin canlı yayında açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan açıklamalarında, Türkiye'de infial yaratan '6 yaşındaki çocuğun yaşadığı cinsel istismar' olayı üzerinden siyaset yaparak hükümeti hedef alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert eleştirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde ;
'6 YAŞINDA İSTİSMAR' DAVASI: 13 YAŞINDA NİŞAN 14 YAŞINDA EVLİLİK KABUL ETMEYİZ
Başkan Erdoğan ,"Bir kızımın erken yaşta evliliğiyle öncesinde ve sonrasında yaşanan hususlarla ilgili görüşlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Şu ana kadar arkadaşlarım gereken çalışmaları yaptılar. Ama bunları görmezden gelen bir muhalefet söz konusu. 13 yaşında nişan 14 yaşında evlilik kabul edeceğimiz bir durum değildir. Mağdur, Bakanlığımız başvurduğu andan itibaren kurumlarımız konuyu sahiplenmiştir. İçişleri Bakanlığımızın çalışmalarından sonra konu yargıya taşınmıştır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iddiaları tüm boyutlarıyla ve belgeleriyle sorgulamaktadır. Davanın ilk duruşması yakında bekleniyor. Mesele medyada yer alana kadar bakanlıklarımız ve kurumlarımız süreci titizlikle takip etmiştir. Geçmişteki ihmaller ve eksikler de soruşturma kapsamında ele alınmış, gerekli adımlar atılmıştır" ifadelerini kullandı.
Sözlerine eden Başkan Erdoğan, "Türkiye'de bu konuyla ilgili en önemli hukuki reformlar bizim dönemimizde hayata geçirilmiştir. Bay Kemal sen bunu anlamazsın. Bay Kemal ona göre kendini ayarla ona göre kendine çeki düzen ver. Her şeyden önce böyle bir hadiseyi milletimizin inancıyla irtibatlandırmak ahlaki olmayan bir çarpıtmadır. Diyanet Başkanımızın kınamasını yaptığı bir meseleyi hala dinimizle ilişkili hale getirmek art niyettir. Şayet niyet mağdurun hakkını savunmaksa biz bunu zaten yapıyoruz" dedi.