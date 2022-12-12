Başkan Erdoğan'dan provokatör Kılıçdaroğlu'na sert tepki: PKK'nın kaçırdığı 12-13 yaşındaki kızlarımız için de aynı tepkiyi bekliyoruz

"2 YILDIR YE YAPTINIZ"

Yanına millet vekillerini toplayan CHP Genel Başkanı, devletin 6 yaşında evlendirilen ve cinsel istismara maruz kalan çocuk için sessiz kaldığını iddia ederek, "2 yıldır bu meseleyi biliyorsunuz da 2 yıldır ne yaptınız Allah aşkına siz! Sistematik bir tecavüz var iki yıldır biliyorsunuz ve gıkınız bile çıkmıyor. " dedi.

Kılıçdaroğlu şunları iddia etti;

"Gerçekten çok öfkeliyim. Böyle bir haksızlığı, adaletsizliği kimsenin duymasını ve yaşamasını istemem. 6 yaşındaki bir çocuğa sistematik tecavüz edildi bu ülkede, günlerdir bekliyorum acaba bir ses verecek mi diye siyasal iktidar. 2 yıldır biz bu meseleyi biliyoruz diye bakan.

"GAZETECİLER VAR BU ÜLKEDE, ONLAR HABER YAPTI VE DUYDUK"

2 yıldır bu meseleyi biliyorsunuz da 2 yıldır ne yaptınız Allah aşkına siz! Sistematik bir tecavüz var iki yıldır biliyorsunuz ve gıkınız bile çıkmıyor. Bereket versin gazeteciler var bu ülkede, onlar haber yaptı ve duyduk."