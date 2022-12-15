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    YSK üyelerine hakaretten 2 yıl 7 ay hapis cezası alan İmamoğlu, hukuk yolu kapanmadan mağduru oynayıp şova başladı

    İmamoğlu, daha cezası kesinleşmeden şova başladı! Herkesi Saraçhane'ye çağırdı. Adaymış gibi sloganlar attı. Meral Akşener'le sarılıp mutluluk pozları dağıttı. Resmen bayram yaptı.

    Şehir tiyatrosu!

    Ekrem İmamoğlu, YSK üyelerine hakaretten 2 yıl 7 ay hapis cezası aldı. Hukuk yolu tamamen kapanmadığı halde mağduru oynadı! Resmen sevinç çığlıkları attı! Meral Akşener'e sarıldı. Şova başladı.



    Mahalleyi Saraçhane'ye toplamaya çalıştı. Bin kişi bile yoktu ama otobüsün üzerine çıktı! Kemal Bey'den rol çaldı! Altılı masanın adayı gibi davrandı! Görenler, "Bu tiyatro tutmaz" yorumunu yaptı.



    HİÇ ÜZÜLMEDİLER SÜREKLİ GÜLDÜLER YARGI KARARINA ÇOK SEVİNDİLER
    İmamoğlu ve Akşener, verilen cezayı kahkahalarla kutladı. Birbirlerine sıkı sıkı sarılmaları, yaşadıkları coşkuyu kanıtladı. Kılıçdaroğlu da Almanya ziyaretini yarıda bıraktı. Özel jetle İstanbul'a dönme kararı aldı.

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    Ayağının tozuyla İmamoğlu’na vetoyu çekti!
    Haberler Güncel YSK üyelerine hakaretten 2 yıl 7 ay hapis cezası alan İmamoğlu, hukuk yolu kapanmadan mağduru oynayıp şova başladı
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