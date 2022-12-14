6'lı masanın gizli ortağı HDPKK safını belli etti! Bebek katili Abdullah Öcalan'ın yeğeni Ömer Öcalan: Kılıçdaroğlu'na operasyon var





Kılıçdaroğlu'nun etnik kimliği nedeniyle CHP içerisinde istenmediğini söyleyen Öcalan, "Kılıçdaroğlu'nun Alevi ve Kürt kimliği CHP içindekileri rahatsız ediyor. 6'lı masa bu işi becermezse birileri bu işi yapar. Ekrem İmamoğlu'na verilen ceza İmamoğlu'nu daha fazla öne çıkardı. Bu mahkeme sonucunda İmamoğlu kazandı." diye konuştu.