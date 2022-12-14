6'lı masanın gizli ortağı HDPKK safını belli etti! Bebek katili Abdullah Öcalan'ın yeğeni Ömer Öcalan: Kılıçdaroğlu'na operasyon var

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar açıklandı.
İMAMOĞLU'NA HAPİS CEZASI
İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün mahkumiyet verdi. Şu an için nihayete ermeyen karar, İstinaf Mahkemesi ve Yargıtay'da kesinleşirse İmamoğlu'nun belediye başkanlığı düşecek, hiçbir seçimde aday olamayacak.
MUHALEFET ALGI OPERASYONUNA GİRİŞTİ
Karardan AK Parti hükümetini sorumlu tutan muhalefet, 'İmamoğlu'nun siyasi kariyerinin engellendiği' iddialarıyla yargıyı hedef aldı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, karara ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu karara karşı istinaf ve temyiz yolu açıktır. Yargılama süreci devam etmektedir." diye konuştu.