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    6'lı masanın gizli ortağı HDPKK safını belli etti! Bebek katili Abdullah Öcalan'ın yeğeni Ömer Öcalan: Kılıçdaroğlu'na operasyon var

    Son dakika haberi! CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine ettiği hakaret sonucu aldığı ceza siyasi şova dönüştü. İmamoğlu bu sayede adaylık için adeta zemin hazırlamaya başladı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından HDPKK safını resmen belli etti. Bebek katili Abdullah Öcalan'ın yeğeni Ömer Öcalan PKK kanalında açıklamalarda bulunarak, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bir 'operasyon' olduğunu öne sürdü. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan HDP'li Ziya Pir, ise İmamoğlu ve Akşener fotoğrafının altına 'En sinsi tehlike' notunu düştü.

    takvim.com.tr
    Ömer Öcalan: Kılıçdaroğlu’na operasyon var
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    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar açıklandı.



    İMAMOĞLU'NA HAPİS CEZASI
    İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün mahkumiyet verdi. Şu an için nihayete ermeyen karar, İstinaf Mahkemesi ve Yargıtay'da kesinleşirse İmamoğlu'nun belediye başkanlığı düşecek, hiçbir seçimde aday olamayacak.



    MUHALEFET ALGI OPERASYONUNA GİRİŞTİ
    Karardan AK Parti hükümetini sorumlu tutan muhalefet, 'İmamoğlu'nun siyasi kariyerinin engellendiği' iddialarıyla yargıyı hedef aldı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, karara ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu karara karşı istinaf ve temyiz yolu açıktır. Yargılama süreci devam etmektedir." diye konuştu.



        AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç ise A Haber canlı yayınında, İmamoğlu hakkında verilen mahkumiyet kararına ilişkin, "İstinaf ve temyiz yolu açık olan bir karar üzerinden fırtına kopararak mağduriyet algısı oluşturmanın kimseye faydası yoktur." ifadesini kullandı.



        HDP'Lİ ÖCALAN: "KILIÇDAROĞLU'NA OPERASYON VAR"
        CHP'nin ittifak ortağı HDP'den ise dikkat çeken bir yorum geldi. Terör örgütü PKK'nın kanalında konuşan HDP vekili Ömer Öcalan, yaşananların Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bir 'operasyon' olduğunu öne sürdü.



        Kılıçdaroğlu'nun etnik kimliği nedeniyle CHP içerisinde istenmediğini söyleyen Öcalan, "Kılıçdaroğlu'nun Alevi ve Kürt kimliği CHP içindekileri rahatsız ediyor. 6'lı masa bu işi becermezse birileri bu işi yapar. Ekrem İmamoğlu'na verilen ceza İmamoğlu'nu daha fazla öne çıkardı. Bu mahkeme sonucunda İmamoğlu kazandı." diye konuştu.

            HDP'DEN AKŞENER ÇIKIŞI
            Öte yandan 25.ve 26. dönem Diyarbakır HDP milletvekili Ziya Pir, Akşener'in İmamoğlu'na sarıldığı bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.

            "EN SİNSİ TEHLİKE"
            Pir, paylaşımına "En sinsi tehlike" notunu düştü. Kısa sürede etkileşim alan paylaşımla ilgili "HDP'nin görüşü belli oldu" değerlendirmesi yapıldı.

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