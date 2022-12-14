İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane şovuna İBB temizlik personelleri servis araçlarıyla alana taşındı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya ise Ekrem İmamoğlu katılmadı.
EKREM İMAMOĞLU'NDAN ADAYLIK HAMLESİ: DESTEKÇİLERİNİ SARAÇHANE'YE ÇAĞIRDI
Hem bu durumu hem de adaylık savaşı verdiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da oluşunu fırsat bilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya üzerinden çıkış yaparak adaylık için yeni bir hamle yaptı.