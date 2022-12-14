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    • 14.12.2022 19:53
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    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane şovuna İBB temizlik personelleri servis araçlarıyla alana taşındı

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Dava süreci sırasında sosyal medya hesabından yaptığı çağrı ile partililerini Saraçhane'ye davet etmişti. Şov için yeterli desteğin olmayacağını düşünen İBB, temizlik personelleri servis araçlarıyla alana taşındı.

    takvim.com.tr
    Saraçhane şovuna personel desteği!

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.



    Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya ise Ekrem İmamoğlu katılmadı.



    EKREM İMAMOĞLU'NDAN ADAYLIK HAMLESİ: DESTEKÇİLERİNİ SARAÇHANE'YE ÇAĞIRDI
    Hem bu durumu hem de adaylık savaşı verdiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da oluşunu fırsat bilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya üzerinden çıkış yaparak adaylık için yeni bir hamle yaptı.



        Destekçilerini Saraçhane'ye davet eden imamoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "16 milyon İstanbullunun evi Saraçhane'dir. İstanbul ve Türkiye, iradesine daha önce nasıl sahip çıktıysa bugün de çıkacaktır. Karar ne olursa olsun, kâh sevincimizi kâh irademizi göstermek adına herkesi saat 16.00'da Saraçhane'ye davet ediyorum." dedi.



        İBB TEMİZLİK PERSONELLERİ SERVİS ARAÇLARIYLA ALANA TAŞINDI
        CHP İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, YSK üyelerine hakaretten yargılandığı dava ile alakalı karar beklenirken İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı çağrı ile partililerini Saraçhane'ye davet etti. İmamoğlu'nun çağrısı sonrası İBB temizlik personelinin belediyeye ait servis araçlarıyla alana taşınması dikkat çekti.

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