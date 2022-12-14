İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane şovuna İBB temizlik personelleri servis araçlarıyla alana taşındı





Destekçilerini Saraçhane'ye davet eden imamoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "16 milyon İstanbullunun evi Saraçhane'dir. İstanbul ve Türkiye, iradesine daha önce nasıl sahip çıktıysa bugün de çıkacaktır. Karar ne olursa olsun, kâh sevincimizi kâh irademizi göstermek adına herkesi saat 16.00'da Saraçhane'ye davet ediyorum." dedi.