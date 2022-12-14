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    • 15.12.2022 06:27
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    • 15.12.2022 06:27
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    Başkan Erdoğan Türkmenistan'daki 3'lü zirvenin ardından yurda döndü

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'da gerçekleştirilen 3'lü zirvedeki temaslarının ardından özel uçak "TC-TUR" ile saat 18.10'da yurda döndü.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan yurda döndü

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'daki temaslarının ardından özel uçak "TC-TUR" ile saat 18.10'da yurda döndü.

    Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'nda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer yetkililer karşıladı.

    Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Ankara'ya geldi.

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