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    • 15.12.2022 12:10
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    Adana Adliyesinde kavga: Coplarla saldırdılar

    Adana Adliyesinde bir dava sonrasında iki grup arasında kavga çıktı. Kavgaya tutuşanlar, coplarını aldıkları güvenlik görevlilerine saldırdı, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    takvim.com.tr
    Adana Adliyesi karıştı

    Adana Adliyesinde bir dava sonrasında iki grup arasında kavga çıktı.

    Alınan bilgiye göre, Adana Adliyesindeki çocuk mahkemesinde görülen bir dava sonrasında davalı ve davacı grup arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Adliyedeki özel güvenlik görevlileri, kavgayı önlemek için gruba müdahale etti.

    Bu sırada gruptakiler güvenlikçilere de saldırmaya başladı. Şahıslar, bazı güvenlik görevlilerinin coplarını aldı.

    Ardından da coplarla güvenlikçilere vurmaya başladı. Bu sırada yaşanan kavga ve arbede cep telefon kameralarıyla görüntülendi.

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