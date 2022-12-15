Adana Adliyesinde kavga: Coplarla saldırdılar

Adana Adliyesinde bir dava sonrasında iki grup arasında kavga çıktı.

Alınan bilgiye göre, Adana Adliyesindeki çocuk mahkemesinde görülen bir dava sonrasında davalı ve davacı grup arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Adliyedeki özel güvenlik görevlileri, kavgayı önlemek için gruba müdahale etti.

Bu sırada gruptakiler güvenlikçilere de saldırmaya başladı. Şahıslar, bazı güvenlik görevlilerinin coplarını aldı.

Ardından da coplarla güvenlikçilere vurmaya başladı. Bu sırada yaşanan kavga ve arbede cep telefon kameralarıyla görüntülendi.