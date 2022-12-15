CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane tiyatrosuna AK Parti'den sert tepki: "Tam bir istismar siyasetidir"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen ceza ile ilgili, "Hakkında kesinleşmiş hapis ve siyasi yasak cezası yok" ifadelerini kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesince verilen yargı kararına da değinen Bozdağ, hakimlerin görevlerinde bağımsız olduğunu, kararlarını anayasaya, kanuna ve hukuka bağlı, vicdani bir kanaatle oluşturduklarını, dosyayı, delili değerlendirerek karar verdiklerini aktardı.
Hiçbir makam, merci, kişi ya da kurumun yargı yetkisinin kullanılmasıyla ilgili hakimlere emir ve talimat veremeyeceğini, tavsiye ve telkinde bulunamayacağını, genelge gönderemeyeceğini, yargı yetkisinin bağımsız ve tarafsız hakimler, mahkemeler tarafından kullanıldığını anlatan Bozdağ, "Her yargılama sonucunda bu yargıya siyaseti bulaştırmak ve siyasi taraftarlık üzerinden verilen hükümleri değerlendirmek hukuk devletimize de hukukumuza da yargımıza da büyük bir zarar vermektedir." ifadelerini kullandı.
Her olayda muhataplara göre değerlendirmeler yapıldığını söyleyen Bozdağ, yargılamanın muhatapların statüsüne ya da konumuna göre yapılmadığını, hukuk önünde herkesin eşit olduğunu vurguladı.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, şunları kaydetti:
"Verilen ilk derece mahkemesi kararıdır. Ortada kesinleşmiş bir mahkeme kararı yoktur ve bu karara karşı istinaf kanun yolu da temyiz kanun yolu da açıktır ve nihai karar ondan sonra çıkacaktır. Şu anda Sayın İmamoğlu hakkında, kesinleşmiş ne bir siyasi yasak vardır ne de bir hapis cezası vardır. Sanki siyasi yasak, hapis cezası kesinleşmiş gibi bir algı oluşturmak doğru değildir. Hukuk devletinde bir karardan şikayetiniz varsa itiraz yolları, şikayet yolları, temyiz yolları vardır. Önemli olan bu yolların açık olması ve sağlıklı işlemesidir. Şu anda bu yollar sonuna kadar açık ve sağlıklı işlemektedir.