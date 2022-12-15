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    • 15.12.2022 17:48
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    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane tiyatrosuna AK Parti'den sert tepki: "Tam bir istismar siyasetidir"

    Son dakika haberi! Hakkında kesinleşmiş yargı kararı olmamasına rağmen Saraçhane'de mağduriyet tiyatrosu yapan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve AK Parti'den peş peşe tepkiler geldi. Bakan Bozdağ, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen ceza ile ilgili, "Hakkında kesinleşmiş hapis ve siyasi yasak cezası yok" ifadelerini kullandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, "Yargı kararlarını eleştirmek elbette siyasetçilerin ve herkesin demokratik hakkıdır. Buna karşın muhalefetin henüz kesinleşmemiş yargı sürecini tartışırken komplolar üretmesi ve bununla Cumhurbaşkanımızı ve AK Partimizi yan yana getirmeye çalışması tam bir istismar siyasetidir." dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    AK Parti’den sert tepki: Tam bir istismar siyasetidir

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen ceza ile ilgili, "Hakkında kesinleşmiş hapis ve siyasi yasak cezası yok" ifadelerini kullandı.

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesince verilen yargı kararına da değinen Bozdağ, hakimlerin görevlerinde bağımsız olduğunu, kararlarını anayasaya, kanuna ve hukuka bağlı, vicdani bir kanaatle oluşturduklarını, dosyayı, delili değerlendirerek karar verdiklerini aktardı.

    Hiçbir makam, merci, kişi ya da kurumun yargı yetkisinin kullanılmasıyla ilgili hakimlere emir ve talimat veremeyeceğini, tavsiye ve telkinde bulunamayacağını, genelge gönderemeyeceğini, yargı yetkisinin bağımsız ve tarafsız hakimler, mahkemeler tarafından kullanıldığını anlatan Bozdağ, "Her yargılama sonucunda bu yargıya siyaseti bulaştırmak ve siyasi taraftarlık üzerinden verilen hükümleri değerlendirmek hukuk devletimize de hukukumuza da yargımıza da büyük bir zarar vermektedir." ifadelerini kullandı.

    Her olayda muhataplara göre değerlendirmeler yapıldığını söyleyen Bozdağ, yargılamanın muhatapların statüsüne ya da konumuna göre yapılmadığını, hukuk önünde herkesin eşit olduğunu vurguladı.

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, şunları kaydetti:

    "Verilen ilk derece mahkemesi kararıdır. Ortada kesinleşmiş bir mahkeme kararı yoktur ve bu karara karşı istinaf kanun yolu da temyiz kanun yolu da açıktır ve nihai karar ondan sonra çıkacaktır. Şu anda Sayın İmamoğlu hakkında, kesinleşmiş ne bir siyasi yasak vardır ne de bir hapis cezası vardır. Sanki siyasi yasak, hapis cezası kesinleşmiş gibi bir algı oluşturmak doğru değildir. Hukuk devletinde bir karardan şikayetiniz varsa itiraz yolları, şikayet yolları, temyiz yolları vardır. Önemli olan bu yolların açık olması ve sağlıklı işlemesidir. Şu anda bu yollar sonuna kadar açık ve sağlıklı işlemektedir.

        Bütün bunlarla ilgili değerlendirmelerin, bu sonucun ortaya çıkmasından sonra yapılmasında fayda vardır. Bırakalım hukuk usulüne uygun, yasaya uygun işlesin. Adalet Bakanlığı olarak bizim görülen davalara herhangi şekilde müdahil olmamız söz konusu olamaz. Biz sadece hukukun sağlıklı işlemesi, hukuka uygun işlemesi için üzerimize düşen vazife varsa onu yaparız ama onun dışında görülen davalar hakkında bir değerlendirme yapmayız. Ama Türkiye'de maalesef siyasi taraftarlık esasından yapılan değerlendirmeler hukukumuza da yargımıza da adaletimize de büyük zarar vermektedir. Gelin siyasi taraftarlık üzerinden değil, hukukun sağlıklı, usule uygun işleyip işlemediğinden ve hukuk devletinin gereklerine uygun değerlendirmeler yapalım."

        Yaşananlara sosyal medya hesabından tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, "Yargı kararlarını eleştirmek elbette siyasetçilerin ve herkesin demokratik hakkıdır. Buna karşın muhalefetin henüz kesinleşmemiş yargı sürecini tartışırken komplolar üretmesi ve bununla Cumhurbaşkanımızı ve AK Partimizi yan yana getirmeye çalışması tam bir istismar siyasetidir." dedi.



        Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları;

        AK Parti, siyaset meydanlarının partisidir!
        AK Parti millet iradesine koşulsuz bağlılığın partisidir!
        AK Parti, sandıktan çıkan iradenin üstünlüğüne adanmış bir siyasi partidir!
        AK Parti'nin sicilinde Cumhuriyet, demokrasi, millet iradesi, sandık ve hizmet siyaseti vardır!

        Devam eden yargı süreci üzerinden muhalefetin Cumhurbaşkanımıza ve AK Partimize dönük bir linç kampanyası yürüttüğünü görüyoruz.
        Bu kampanyayı şiddetle kınıyoruz ve mahkûm ediyoruz!

        Yargı kararlarını eleştirmek elbette siyasetçilerin ve herkesin demokratik hakkıdır.
        Buna karşın muhalefetin henüz kesinleşmemiş yargı sürecini tartışırken komplolar üretmesi ve bununla Cumhurbaşkanımızı ve AK Partimizi yan yana getirmeye çalışması tam bir istismar siyasetidir.

        AK Parti olarak vesayetin en ağır günlerinde dahi teslim olmadığımız linç kampanyalarına şimdi asla geçit vermeyiz.
        AK Partimizi ürettikleri siyasi komplolarla hedef alarak yasakçı siyasetle yan yana getirmeye çalışanların bu ülke tarihindeki bozuk demokratik sicili ortadadır.

        Yargı kararı sonrasında 6'lı masa içinde birden çok siyasi mühendislik çalışmasının yarış halinde olduğunu milletimiz görüyor.
        Yargı sürecini, 6'lı masa içinde siyaset yoluyla kabul ettiremedikleri bazı kararları birbirlerine dayatmak için kullandıklarını da herkes görüyor.

        Tüm bu siyaset mühendisliği çalışmaları elbette kendilerini ilgilendirir.
        Ancak hiçbir siyasi mühendislik arayışı için Cumhurbaşkanımızı ve partimizi hedef almalarına müsaade etmeyiz…
        Biz millet iradesinden başka siyasi güç tanımayanların partisiyiz!
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