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    • 15.12.2022 17:59
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    • 15.12.2022 18:48
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    Türk milletine hakaret eden Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'a istenen ceza belli oldu

    Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar katıldığı programda Türk toplumu için kutsal ve önemli bir nimet olan ekmek için haddini aşan rezil bir açıklamaya imza atmıştı. Söylediği hadsiz söylemler yüzünden tutuklanan ve daha sonra tahliye edilen Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar’a yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Kolivar’ın 3 suçtan toplamda 9 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Cihan Kolivar’a istenen ceza belli oldu!

    Katıldığı bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle tutuklanan ve daha sonra tahliye edilen Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'a yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede şüpheli Kolivar'ın 3 suçtan toplamda 9 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.



    Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, katıldığı bir televizyon programında "Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmekle doyduğu için böyle 20 sene başında yöneticiler duruyor" demişti. Kolivar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen başlatılan soruşturma neticesinde önce tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, daha sonra ise tahliye edilmişti.



    TAKVİM.COM.TR PAYLAŞIMLARINI ORTAYA ÇIKARMIŞTI
    Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, şüpheliye ait sosyal medya hesabı üzerinden 4 Nisan ve 23 Eylül tarihinde yapılan paylaşımlar da yer aldı. İddianamede, şüpheli Kolivar'ın doğrudan Türk milletine yönelen hitabı ve topluma yönelik söylenen 'Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmekle doyduğu için böyle 20 sene başına yöneticiler duruyor' şeklindeki sözleri dikkate alındığında, şüphelinin Türk Milletini aşağılama kastıyla hareket ettiği kaydedildi. Ayrıca iddianamede, şüphelinin bununla birlikte hakaret içerikli sözlerini televizyon kanalında yayınlanan bir programda sarf etmesi ve programın çok sayıda kişi tarafından izlenmiş olması nedeniyle suçta aleniyet unsurunun da bulunduğu aktarıldı.



        Hazırlanan iddianamede şüpheli Cihan Kolivar'ın 'halkın bir kesimini sosyal sınıf farklılığına dayanarak alenen aşağılama', 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Türk Milletini alenen aşağılama' suçlarından toplamda 2 yıl 5 aydan 9 yıl 1 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüpheli, önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.



        REZİL AÇIKLAMALARA İMZA ATMIŞTI
        Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar Türk toplumu için kutsal ve önemli bir nimet olan ekmek için haddini aşan rezil bir açıklamaya imza atmıştı.



        "EKMEK APTAL TOPLUMLARIN GIDASI" DEDİ, MİLLİ İRADEYE DİL UZATMIŞTI
        Ekmeği, "Aptal toplumların temel gıda maddesi" olarak tanımlayıp yüce Türk milletine hakaret eden Kolivar, "Ekmeği temel gıda maddesi saymıyorum" dedi.

        Kolivar'ın hadsizliği bununla da sınırlı kalmadı.

        Vatandaşı hakir görüp milli iradeye dil uzatma cürreti gösteren Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı, "Bizim toplum ekmek ile doyduğu için 20 sene başında böyle yöneticiler duruyor" şeklinde konuşmuştu.



            GÖZALTINA ALINMIŞTI
            Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, bir televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle "Türk milletini, devleti, devletin kurum ve organlarını aşağılamak" suçundan gözaltına alınmıştı.

            İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Habertürk televizyonunda 7 Kasım'da katıldığı bir programda sarf ettiği sözler nedeniyle Cihan Kolivar hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 301/1 maddesi uyarınca "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin yargı organlarını alenen aşağılamak" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

            Kolivar, soruşturma kapsamında Başsavcılığın talimatı üzerine şüpheli sıfatıyla gözaltına alınmıştı.



            CİHAN KOLİVAR HAKKINDA TAHLİYE KARARI
            Rezil söylemlere imza atan Cihan Kolivar, avukatı aracılığıyla İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine tutukluluğuna itiraz etti. Hakimlik itirazı reddetti. Bunun üzerine İstanbul Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi dosyayı inceleyerek Cihan Kolivar'ın tahliyesine karar verdi. Kolivar'ın avukatı, müvekkilinin evrak işlemlerinin tamamlanmasının ardından Marmara Ceza ve İnfaz Kurumu'ndan tahliye olacağını ifade etti.

            CİHAN KOLİVAR'DAN YENİ SKANDAL |VIDEO


            VATANDAŞI HIRSIZLIKLA SUÇLADI
            Yaşanan bu gelişmelerin ardından Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın yeni bir skandal söylemi daha ortaya çıkmıştı. Katıldığı bir programda vatandaşların yüzde 80'nin hırsız olduğunu söyleyen Kolivar, küçük esnafı da dürüst olmamakla suçlayarak, zincir marketleri çok sevdiğini ifade etti.



            VATANDAŞA HIRSIZ DEDİ
            Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, "Vatandaşın yüzde 80'i hırsız, her kim olursa olsun eline fırsat geçmemiştir. Eline fırsat geçse çalacak, geçmediği için konuşur benim gibi belki ama geçse muhakkak çalacaktır" ifadelerini kullanmıştı.



                KÜÇÜK ESNAFA SALDIRDI
                Sözlerine devam Kolivar, küçük esnafı hedef alırken zincir marketleri ise çok sevdiğin söyledi. Kolivar, "Küçük esnaf kasap, manav, bakkal, fırıncı hepsine bakıyorsun şimdi çok dürüstler dimi? Bizi en çok piyasa konusunda etkileyen zincir marketlerdir. Bizim ekmeğimizi yem olarak kullanırlar. Ama ben onları çok severim. Mahalle bakkalına git 100 liralık alışveriş yap eğer kredi kartı kullanmıyorsan bakalım fişini alabilecek misin? Ya da kasaba git 1 kilo kıyma al. Ama o marketten 1 liralık bir şey al fişini alıyorsun." dedi.

                TAKVİM.COM.TR SKANDALLARINI ORTAYA ÇIKARMIŞTI
                Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı olup ekmeğe defalarca kez hakaret ettiği anlaşılan Kolivar'ın kronik bir AK Parti ve hükümet düşmanı olduğu yaptığı paylaşımlarla ortaya çıktı.

                Twitter'da paylaşılan "Neden lüks araç kullanan bayanların %85'i kapalı?" şeklindeki 28 Şubat kafalı rezil tweete yanıt veren Kolivar, "Devir onların devri. Ya bir AK Partilinin ikinci, üçüncü karısıdır (Bana göre dostu) ya da babası, kocası belediyeden, hazineden bir yerden ihale alıp besleniyor" paylaşımını yaptı.



                Sosyal medya hesabından yaptığı bir başka paylaşımda hükümeti hedef gösteren skandalların ismi Cihan Kolivar, "Ben 66 yaşındayım. Türkiye Cumhuriyeti hiç bu kadar hırsızlar tarafından yönetilmedi. Bunlar hem hırsız hem de beyinsiz" paylaşımını yaparak milli iradeye nefret kustu.



                Kolivar, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da sosyal medyadaki en büyük destekçilerinden biri.

                Bu durum paylaşımlarında yaptığı yorumlarla da sabit;



                İMAMOĞLU'NA OY VERMEYENLERE HIRSIZ SUÇLAMASI
                "İstanbul'da hırsız olmayan halk senin arkanda"                 ifadelerini kullanan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı, İmamoğlu'na oy vermeyen İstanbulluları 'hırsızlıkla itham etti.



                    AK PARTİLİ MEHMET ALİ ÇELEBİ'YE KÜFÜR ETTİ
                    Bir dönem CHP'de de siyaset yapan Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti rozeti takmasını hazmedemeyen Cihan Kolivar, Çelebi'yi galiz bir küfürle hedef aldı.




                    EKMEĞE BİR HAKARET DAHA
                    "Bu kadar aptal, çok ekmek yemekten mi oluyor? Çünkü ekmek tüketimi 210 kiloya çıkmış. Hiçbir gelişmiş ülkede böyle bir tüketim yok"

                    Takvim.com.tr, Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın birbirinden rezil paylaşımlarını sizler için derledi;



                    RİZE VE TRABZONLULARA 'CAHİL' SUÇLAMASI
                    Rizeliler ve Trabzonlular da hakaretlerden nasibini aldı. Kolivar, "Rize ve Trabzonlulardan bıktık çök cahil oluyorlar onlar. Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetemez" dedi.










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                    Haberler Güncel Türk milletine hakaret eden Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'a istenen ceza belli oldu
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