DEPREM | Ege'de korkutan deprem: 4.2 ile sallandı | SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.28'de İzmir'in Çeşme ilçesine 138,23 kilometre uzaklıkta 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 17,34 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
SON DEPREMLER
2022.12.14 17:09:43 40.7918 31.0250 12.0 -.- 1.9 -.- ICMELER-GOLYAKA (DUZCE)
2022.12.14 16:32:36 40.0455 27.8870 0.0 -.- 2.1 -.- HACIYAKUP-MANYAS (BALIKESIR)
2022.12.14 14:52:53 36.6928 28.1770 55.3 -.- 1.4 -.- BAYIR-MARMARIS (MUGLA)
2022.12.14 14:24:20 38.3013 38.9327 20.1 -.- 1.7 -.- KOLDERE-DOGANYOL (MALATYA)
2022.12.14 14:00:16 40.8053 30.9912 4.3 -.- 1.8 -.- SARIDERE-GOLYAKA (DUZCE)