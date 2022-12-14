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    • Güncel
    • 14.12.2022 18:53
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    • 14.12.2022 18:53
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    DEPREM | Ege'de korkutan deprem: 4.2 ile sallandı | SON DEPREMLER

    AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre; merkezi Ege Denizi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 17.34 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

    takvim.com.tr
    Ege’de korkutan deprem

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.28'de İzmir'in Çeşme ilçesine 138,23 kilometre uzaklıkta 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

    Depremin 17,34 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

    SON DEPREMLER
    2022.12.14 17:09:43 40.7918 31.0250 12.0 -.- 1.9 -.- ICMELER-GOLYAKA (DUZCE)
    2022.12.14 16:32:36 40.0455 27.8870 0.0 -.- 2.1 -.- HACIYAKUP-MANYAS (BALIKESIR)

    2022.12.14 14:52:53 36.6928 28.1770 55.3 -.- 1.4 -.- BAYIR-MARMARIS (MUGLA)
    2022.12.14 14:24:20 38.3013 38.9327 20.1 -.- 1.7 -.- KOLDERE-DOGANYOL (MALATYA)
    2022.12.14 14:00:16 40.8053 30.9912 4.3 -.- 1.8 -.- SARIDERE-GOLYAKA (DUZCE)

    2022.12.14 13:14:26 39.9393 33.2143 0.0 -.- 1.2 -.- ELMADAG (ANKARA)
    2022.12.14 13:13:30 37.9277 31.4937 14.0 -.- 1.1 -.- TOLCA-HUYUK (KONYA)
    2022.12.14 13:01:10 37.9257 27.0652 5.0 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

        2022.12.14 12:41:26 40.7438 31.0192 20.6 -.- 1.7 -.- YUNUSEFENDI-GOLYAKA (DUZCE)
        2022.12.14 12:24:27 37.8095 32.8038 13.5 -.- 1.4 -.- BAKIRTOLU-KARATAY (KONYA)
        2022.12.14 12:07:13 36.7552 28.4413 25.9 -.- 1.3 -.- MARMARIS ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)

        2022.12.14 10:27:53 40.8550 31.0167 19.2 -.- 1.7 -.- HACIKADIRLER-GUMUSOVA (DUZCE)
        2022.12.14 10:22:39 37.9595 42.2858 23.1 -.- 2.0 -.- SARIDANA-SIRVAN (SIIRT)

        2022.12.14 09:36:12 36.8405 29.2927 5.0 -.- 1.9 -.- SOGUTLUDERE-FETHIYE (MUGLA)
        2022.12.14 09:20:57 36.4800 34.3340 30.8 -.- 2.7 -.- ERDEMLI ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)

        2022.12.14 08:38:48 40.7048 30.2470 14.9 -.- 1.5 -.- SAPANCA (SAKARYA)
        2022.12.14 08:07:13 37.8985 27.2290 12.6 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
        2022.12.14 07:53:57 40.5847 28.9910 1.0 -.- 1.7 -.- SENKOY-CINARCIK (YALOVA)
        2022.12.14 07:52:30 40.6093 28.9727 3.2 -.- 1.7 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)

        2022.12.14 06:57:55 40.3938 24.0582 7.0 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN
        2022.12.14 06:56:46 37.9692 27.1573 3.9 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
        2022.12.14 06:56:22 40.7978 31.0157 4.3 -.- 1.9 -.- ICMELER-GOLYAKA (DUZCE)
        2022.12.14 06:09:15 37.0658 28.4345 5.0 -.- 1.0 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA)

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        Haberler Güncel DEPREM | Ege'de korkutan deprem: 4.2 ile sallandı | SON DEPREMLER
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