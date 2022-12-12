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    Kemal Bey Almanya’ya gitmek için boşuna zahmet etme!

    Kılıçdaroğlu, adaylık için dünya turuna çıktı. Şimdi de Almanya'ya gitmek için biletini aldı. Ancak AB'nin Alman Büyükelçisi Meyer Landrut ona değil İmamoğlu'na selam çaktı: İşbirliğine hazırız

    ’Gör’many
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    CHP lideri, ABD'de, İngiltere'de kapı kapı dolaştı. Adaylık için destek aradı! Ancak o devri alem yaparken Ekrem İmamoğlu, dünya alemi İstanbul'da topladı. 100 konsolosu Divan'da yemekte ağırladı.

    Morali bozulan Kılıçdaroğlu, Almanya'ya gitmek için valizini topladı! Ancak AB Büyükelçisi Alman Meyer Landrut İBB Başkanı'nı muhatap aldı! Sosyal medya sallandı: Kemal Bey yine nafile tura çıkıyor.

    AB Büyükelçisi ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı olan Nikolaus Meyer-Landrut, 8 Aralık'ta bir araya geldiği İmamoğlu'na övgü mesajları yolladı!



    Anderlecht de İmamoğlu hayranı çıktı!

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    Haberler Güncel Kemal Bey Almanya’ya gitmek için boşuna zahmet etme!
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