Kemal Bey Almanya’ya gitmek için boşuna zahmet etme!

CHP lideri, ABD'de, İngiltere'de kapı kapı dolaştı. Adaylık için destek aradı! Ancak o devri alem yaparken Ekrem İmamoğlu, dünya alemi İstanbul'da topladı. 100 konsolosu Divan'da yemekte ağırladı.
Morali bozulan Kılıçdaroğlu, Almanya'ya gitmek için valizini topladı! Ancak AB Büyükelçisi Alman Meyer Landrut İBB Başkanı'nı muhatap aldı! Sosyal medya sallandı: Kemal Bey yine nafile tura çıkıyor.
AB Büyükelçisi ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı olan Nikolaus Meyer-Landrut, 8 Aralık'ta bir araya geldiği İmamoğlu'na övgü mesajları yolladı!