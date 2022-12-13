Aslan son 4 maçta kayıplarda! Galatasaray hazırlık maçında Lazio'ya 2-1 yenildi





GALATASARAY, 4. HAZIRLIK MAÇINI DA KAZANAMADI

Sarı-kırmızılı ekip, Dünya Kupası arasında yaptığı 4. hazırlık maçında da galip gelemedi. İlk 2 hazırlık maçını İstanbul'da oynayan Galatasaray, Antalya kampında da ikinci müsabakasına çıktı. İstanbul'da İspanyol takımlarından Rayo Vallecano'ya 1-0, Villareal'e ise 4-3 yenilen sarı-kırmızılı ekip, Antalya'daki ilk hazırlık maçında Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı. Galatasaray, Antalya'daki ikinci, genelde ise 4. hazırlık maçını İtalya'nın köklü kulüplerinden Lazio ile yaptı. Okan Buruk'un öğrencileri Lazio müsabakasını da 2-1 kaybetti.

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