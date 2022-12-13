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    • 13.12.2022 16:43
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    • 13.12.2022 16:55
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    İzmir’i sağanak vurdu! Tarihi Kemeraltı Çarşısı su altında kaldı: Bu manzaradan bıktık

    Meteoroloji’nin uyarılılarının ardından beklenen sağanak İzmir’i vurdu. Sabah saatlerinde başlayan ve öğlen şiddetinin artıran sağanak nedeniyle Konak ve Balçova ilçelerindeki bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. Sağanak sonrası bazı bölgelerde araçlar suya gömülürken bin dükkanın yer aldığı tarihi Kemeraltı Çarşısı su altında kaldı.

    AJANSLAR
    İzmirlinin sağanak isyanı: Bıktık

    İzmir'de, meteorolojinin uyarısının ardından beklenen sağanak yağış başladı. Konak ve Balçova ilçelerindeki bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşanırken bazı araçlar sular altında kaldı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle İzmir için sağanak yağış uyarısı yapmıştı. Bu uyarının ardından yağmur, bazı ilçelerde etkili oldu. Yağışlar beraber cadde ve sokaklar göle döndü.

    Narlıdere bölgesinde bir caddeyi su bastı, araçlar suya gömüldü. Belediye ekipleri, suların tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor.

    KEMERALTI ESNAFININ SU BASKINI ÇİLESİ
    Sabah saatlerinde başlayıp öğlen saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış, öğlen saatlerinde şiddetini artırdı. Her sağanak yağışta su baskınlarına maruz kalan tarihi Kemeraltı Çarşısı yine yağmura teslim oldu.

        Kemeraltı esnafı eşyalarını korumak için yoğun çaba sarf ederken, süpürge ve fırçalarla biriken suları tahliye etmeye çalıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZSU ekipleri de su baskını yaşanan bölgelerde su tahliye çalışmalarına başladı.



        ESNAF ÇÖZÜM BEKLİYOR
        Esnaf Burak Barmanbek, "Yağmur yarım saatte burayı bu hale getirdi. Eşiği aşan sular dükkanlarımıza giriyor. Buraya çözüm bulunmasını istiyoruz. Burada kumaş satıyoruz. Eğer bu kumaşlar çamur olursa zararımız büyük olur. 10 yıldır bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Esnafın hepsi mağdur. Fırça ve çekpas ile suları tahliye etmeye çalışıyoruz" dedi.

        HER YAĞMURDA AYNI MANZARA
        Fatih Varlık isimli esnaf da "Her yağmur yağdığında burası böyle oluyor. dükkanlarımızın içine kadar su doluyor. Umarım bu sorun çözülür. Altyapı yapılırsa böyle olmaz" diye konuştu.

            10 YILDIR BİR DEĞİŞİKLİK YOK
            Kemeraltı Çarşısı'ndaki esnaftan Burak Barmanbek, "Her defasında aynı manzarayı yaşıyoruz. 10 yıldır burada esnafım herhangi bir gelişme yok. Her yağmurda hem esnaf hem de vatandaş mağdur oluyor. Bu sorunun çözülmesini istiyoruz" diye konuştu.

            "BU MANZARADAN BIKTIK"
            Veysi Cantek ise "Burada birkaç şubemiz var. Her yağmurda aynı olayı yaşıyoruz. Bu manzarayla karşılaşmaktan bıktık. Yağmur nedeniyle dışarıdaki ürünlerimizi içeriye almak zorunda kaldık. Bu konuyla ilgili her yere yazıyor, başvuru yapıyoruz ancak sorun bir türlü giderilmiyor" dedi.

            YOLLAR GÖLE DÖNDÜ
            Kentte bazı noktalarda rögarlar taşarken, yollar göle döndü. Yeşildere Caddesi, Anadolu Caddesi, Gazi Bulvarı gibi trafiğin yoğun olduğu yollarda sürücüler, zor anlar yaşadı.

            Trafik polisleri ve zabıta ekipleri, su baskınlarına karşı önlem aldı. Bazı noktalarda rögarlar taşarken, yollar göle döndü.

            SUDA MAHSUR KALAN 3 KİŞİ KURTARILDI
            Yağış nedeniyle Mithatpaşa Caddesi'nde yollarda su birikintileri oluştu. Balçova'da ise evlerden gelen su baskını ihbarlarına ekipler müdahalede bulundu. Burada bazı araçların suyun içinde kaldığı görüldü. Bahçelerarası bölgesinde ise suyun içinde kalan otomobildeki 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sağanak nedeniyle yollarda oluşan su birikintileri, ana arterlerde trafikte aksamalara neden oldu.

                Kordon boyu da yer yer yağmur suyuyla doldu. Kuvvetli yağışın bugün akşam saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği belirtildi.

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                Haberler Güncel İzmir’i sağanak vurdu! Tarihi Kemeraltı Çarşısı su altında kaldı: Bu manzaradan bıktık
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