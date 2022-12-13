İzmir'de, meteorolojinin uyarısının ardından beklenen sağanak yağış başladı. Konak ve Balçova ilçelerindeki bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşanırken bazı araçlar sular altında kaldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle İzmir için sağanak yağış uyarısı yapmıştı. Bu uyarının ardından yağmur, bazı ilçelerde etkili oldu. Yağışlar beraber cadde ve sokaklar göle döndü.
Narlıdere bölgesinde bir caddeyi su bastı, araçlar suya gömüldü. Belediye ekipleri, suların tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor.
KEMERALTI ESNAFININ SU BASKINI ÇİLESİ
Sabah saatlerinde başlayıp öğlen saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış, öğlen saatlerinde şiddetini artırdı. Her sağanak yağışta su baskınlarına maruz kalan tarihi Kemeraltı Çarşısı yine yağmura teslim oldu.