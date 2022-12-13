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    • Güncel
    • 13.12.2022 17:15
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    • 13.12.2022 17:45
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    Antalya'da sel felaketi! Bakan Vahit Kirişci selden etkilenen seralar bölgesinde incelemelerde bulunarak açıklamalarda bulundu

    Geçtiğimiz günlerde Antalya'nın Kumluca ilçesinde kuvvetli yağışın ardından derelerin taşması sonucu çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Şiddetini arttıran yağış sonucunda dereler taşarak, sele neden olmuştu. Yaşanan gelişmelerin ardından Bakan Vahit Kirişci sel bölgesindeki son durumu aktardı. Yaşanan gelişmelerin ardından Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Antalya'nın Kumluca ilçesinde selden etkilenen seralar bölgesinde incelemelerde bulunarak açıklamalarda bulundu.

    Bakan Vahit Kirişci sel bölgesinde

    Geçtiğimiz günlerde Antalya'nın Kumluca ilçesinde kuvvetli yağışın ardından derelerin taşması sonucu çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Şiddetini arttıran yağış sonucunda dereler taşarak, sele neden olmuştu. Yaşanan gelişmelerin ardından Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Antalya'nın Kumluca ilçesinde selden etkilenen seralar bölgesinde incelemelerde bulunarak açıklamalarda bulundu.



    SELDEN ETKİLENEN SERALARI İNCELEMEDE BULUNDU
    Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Antalya'nın Kumluca ilçesinde selden etkilenen seralar bölgesinde incelemelerde bulundu.



    Kirişci, afetten etkilenen iş yeri ve ev ziyaretlerinin ardından Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mehmet Hasdemir, İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca ve beraberindekilerle örtü altı üretimin yoğun olduğu Sarıcasu Mahallesi'ndeki seralar bölgesine geldi.



        Hasar görmüş domates seralarını gezen Bakan Kirişci, çiftçilere "geçmiş olsun" dileklerini iletti.



        Yaraların sarılacağını, devletin tüm birimleriyle çiftçinin yanında olduğunu ifade eden Kirişci, Baysı deresinin son durumunu dron görüntülerinden inceledi.



        BAKANLAR, AFET KOORDİNASYON TOPLANTISI'NA KATILDI
        Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, incelemelerinin ardından Afet Koordinasyon Toplantısı'na katılmak üzere Kumluca Kaymakamlığına geçti. Toplantıya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı.



            BAKAN KİRİŞCİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU
            Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Antalya'nın Kumluca ilçesinde selden etkilenen seralar bölgesinde incelemelerin ardında açıklamalarda bulundu.

            Bakan Kirişci'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde;

            AFAD üzerinden de vatandaşlarımızın yine meteorolojik konuda önceden uyarılması önemliydi anlamlıydı. Benzer bir uyarıyı AFAD yine yaptı. Çünkü bu tür uyarılar çok şükür en azından can zayiatının önlenmesi adına mutluluk vericidir.



            DEVLETİMİZ GEREKENİ YERİNE GETİRMEK İÇİN TÜM İRADEYİ ORTAYA KOYMAKTA
            Maddi kayıplarla ilgili her zaman olduğu gibi hükümetimiz, devletimiz bunun gereklerini yerine getirmek konusunda tüm iradeyi ortaya koymaktadır.

            Şuanda da Antalya Milletvekillerimizle birlikte serada, sera bölgelerinde bu çalışmaları birlikte yaptık. Ben onlara da teşekkür ediyorum.

            Taşkınlar özellikle 4 derede; Gavur Deresi, Üleşik Deresi, Salur Deresi ve Baysı Deresi olmak üzere bu derelerde meydana geldiğini, bu 4 dere yatağının taştığını belirtmek isterim.
            AFAD üzerinden de vatandaşlarımızın yine meteorolojik konuda önceden uyarılması önemliydi anlamlıydı. Benzer bir uyarıyı AFAD yine yaptı. Çünkü bu tür uyarılar çok şükür en azından can zayiatının önlenmesi adına mutluluk vericidir.

            DEVLETİMİZ GEREKENİ YERİNE GETİRMEK İÇİN TÜM İRADEYİ ORTAYA KOYMAKTA
            Maddi kayıplarla ilgili her zaman olduğu gibi hükümetimiz, devletimiz bunun gereklerini yerine getirmek konusunda tüm iradeyi ortaya koymaktadır.

            Şuanda da Antalya Milletvekillerimizle birlikte serada, sera bölgelerinde bu çalışmaları birlikte yaptık. Ben onlara da teşekkür ediyorum. Taşkınlar özellikle 4 derede; Gavur Deresi, Üleşik Deresi, Salur Deresi ve Baysı Deresi olmak üzere bu derelerde meydana geldiğini, bu 4 dere yatağının taştığını belirtmek isterim.

            Detaylar gelecek....

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            Haberler Güncel Antalya'da sel felaketi! Bakan Vahit Kirişci selden etkilenen seralar bölgesinde incelemelerde bulunarak açıklamalarda bulundu
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