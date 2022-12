Antalya'da sel felaketi! Bakan Vahit Kirişci selden etkilenen seralar bölgesinde incelemelerde bulunarak açıklamalarda bulundu

DEVLETİMİZ GEREKENİ YERİNE GETİRMEK İÇİN TÜM İRADEYİ ORTAYA KOYMAKTA

Maddi kayıplarla ilgili her zaman olduğu gibi hükümetimiz, devletimiz bunun gereklerini yerine getirmek konusunda tüm iradeyi ortaya koymaktadır.



Şuanda da Antalya Milletvekillerimizle birlikte serada, sera bölgelerinde bu çalışmaları birlikte yaptık. Ben onlara da teşekkür ediyorum.



Taşkınlar özellikle 4 derede; Gavur Deresi, Üleşik Deresi, Salur Deresi ve Baysı Deresi olmak üzere bu derelerde meydana geldiğini, bu 4 dere yatağının taştığını belirtmek isterim.

AFAD üzerinden de vatandaşlarımızın yine meteorolojik konuda önceden uyarılması önemliydi anlamlıydı. Benzer bir uyarıyı AFAD yine yaptı. Çünkü bu tür uyarılar çok şükür en azından can zayiatının önlenmesi adına mutluluk vericidir.



